Confabulare open air con Davide Morosinotto

Confabulare Open Air riprende il 21 agosto con Davide Morosinotto e il libro Voi (Rizzoli) nel percorso della Grande Quercia.

''Partiremo da Tenuta Tedone Consolini per un percorso trekking della durata di due ore al massimo, terminando non più tardi del tramonto. Lo scrittore camminerà fianco a fianco con il pubblico, sotto la direzione di guide esperte, per esplorare angoli nascosti o sconosciuti del territorio murgiano. Lungo il cammino, in punti particolarmente evocativi, saranno realizzate letture tratte dal libro dello scrittore ospite. Nelle letture saranno impegnati giovani e giovanissimi lettori. Una volta ritornati nell'agriturismo, ci sarà spazio per la presentazione del libro e la conversazione con il pubblico, condotta direttamente dalle ragazze e dai ragazzi.

Davide Morosinotto è il pluripremiato scrittore de Il rinomato catalogo Walker & Dawn (Premio Andersen 2017) e de La sfolgorante luce di due stelle rosse (secondo italiano a ricevere il premio Zilveren Griffel nei Paesi Bassi in 50 anni, dopo Roberto Piumini nel 1994). Leggere un romanzo di Morosinotto tutto d'un fiato è una delle pratiche più gradevoli della vita. Voi è una storia straordinaria di passione e di integrazione.

Racconteremo grandi storie. A tarda sera, ognuno avrà modo di tornare a casa e continuare a sognare, ancora inebriato dei profumi e sapori del nostro territorio''.

Il percorso è di livello F e adatto per famiglie.

In caso di pioggia, il trekking sarà sostituito da attività in spazi coperti in masseria.

Iscrizioni su www.eventbrite.it e nel presidio informativo presso la Libreria L'Agorà-Bottega delle nuvole.

I minori devono essere accompagnati da un adulto. E' d'obbligo un abbigliamento comodo e, in particolare, l’uso di pantaloni e scarpe da trekking.



Sarà possibile infine, per chi ne avrà voglia, cenare insieme in un momento di convivialità e condivisione.



Per prenotare la cena: www.tenutatedoneconsolini.it/contatti/ oppure telefonare a 3465154493Web: www.confabulare.it

