A Ruvo di Puglia 'Confabulare open air' con Guido Sgardoli

Confabulare Open Air prosegue venerdì 23 luglio dalle 17,00 con Guido Sgardoli e il libro Scomparso (Einaudi ragazzi) con una suggestiva passeggiata urbana nel centro storico di Ruvo di Puglia.

''Partiremo dall'Area Mercatale di Ruvo per un percorso di camminata urbana della durata di due ore al massimo, terminando non più tardi del tramonto. Lo scrittore camminerà fianco a fianco con il pubblico, sotto la direzione di guide esperte, per esplorare le bellezze storico-architettoniche di Ruvo di Puglia. Lungo il cammino, in punti particolarmente evocativi, saranno realizzate letture tratte dal libro dello scrittore ospite. Nelle letture saranno impegnati giovani e giovanissimi lettori.

La camminata terminerà presso Piazzetta Le Monache dove ci sarà spazio per la presentazione del libro e la conversazione con il pubblico, condotta direttamente dalle ragazze e dai ragazzi.

Racconteremo grandi storie. A tarda sera, ognuno avrà modo di tornare a casa e continuare a sognare.

Guido Sgardoli è autore di quasi 130 romanzi, pluripreniato e tradotto in quindici lingue. Scomparso è uno strepitoso giallo per ragazzi e young adults.

I minori devono essere accompagnati da un adulto''.



Iscrizioni su www.eventbrite.it e nel presidio informativo presso la Libreria L'Agorà-Bottega delle nuvole. In caso di pioggia, il trekking sarà sostituito da attività in spazi coperti presso Museo del Libro - Casa della cultura a Ruvo di Puglia.Se cercate dove cenare, è possibile prenotare presso uno dei locali convenzionati indicati sul nostro sito.

