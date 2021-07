Confabulare open air con Pierdomenico Baccalario

Confabulare Open Air continua il 31 luglio con Pierdomenico Baccalario e il libro Hoopdriver. Duecento miglia di libertà (Mondadori) nel percorso dell'Acqua.

'Partiremo da Tenuta Tedone Consolini per un percorso trekking della durata di due ore al massimo, terminando non più tardi del tramonto. Lo scrittore camminerà fianco a fianco con il pubblico, sotto la direzione di guide esperte, per esplorare angoli nascosti o sconosciuti del territorio murgiano. Lungo il cammino, in punti particolarmente evocativi, saranno realizzate letture tratte dal libro dello scrittore ospite. Nelle letture saranno impegnati giovani e giovanissimi lettori. Una volta ritornati nell'agriturismo, ci sarà spazio per la presentazione del libro e la conversazione con il pubblico, condotta direttamente dalle ragazze e dai ragazzi.

Pierdomenico Baccalario è probabilmente il più grande scrittore per ragazzi italiano. La sua saga di Ulisses Moore ha venduto più di quattro milioni di copie. Fondatore e mentore di Bookonatree, innovativa agenzia (non solo) letteraria, tradotto in più di 30 paesi al mondo. Hoopdriver Duecento miglia di libertà è un inno alla libertà cercata e trovata.

Racconteremo grandi storie. A tarda sera, ognuno avrà modo di tornare a casa e continuare a sognare, ancora inebriato dei profumi e sapori del nostro territorio.

Il percorso è di livello F e adatto per famiglie'.

In caso di pioggia, il trekking sarà sostituito da attività in spazi coperti in masseria.

Iscrizioni su www.eventbrite.it e nel presidio informativo presso la Libreria L'Agorà-Bottega delle nuvole.

I minori devono essere accompagnati da un adulto. E' d'obbligo un abbigliamento comodo e, in particolare, l’uso di pantaloni e scarpe da trekking.



Sarà possibile infine, per chi ne avrà voglia, cenare insieme in un momento di convivialità e condivisione.



Per prenotare la cena: www.tenutatedoneconsolini.it/contatti/ oppure telefonare a 3465154493Web: www.confabulare.it

