Conferenza "Identità digitali e nuovi spazi" presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Chi sono Io? Come si struttura la mia soggettività? E che cos’è l’identità? Sono questi alcuni degli interrogativi che per secoli hanno animato i dibattiti filosofici e scientifici in Occidente: se a partire dal Seicento, e fino all’Ottocento, si celebrarono la possanza e gli splendori del soggetto, nel Novecento l’Io finì per essere criticato, spezzato, dilaniato. Nonostante tutto, ancora oggi, nel linguaggio quotidiano – colto o popolare che sia – i termini Io, mio, soggetto, persistono e continuano a essere impiegati. Certo, accanto ad essi, nuovi lemmi si sono aggiunti: profilo, avatar, AI (Artificial Intelligence), ecc. Qual è il significato di queste nuove espressioni? Hanno esse un legame diretto o indiretto con il passato? Oppure il nuovo lessico sottointende nuovi significati? A questi interrogativi cercheranno di rispondere i docenti dell’Università degli Studi di Bari Roberto Bellotti, Francesco Giordano e Francesco Paolo de Ceglia, nell’ambito della conferenza Identità digitali e nuovi spazi, prevista il 10 maggio, ore 15.00, presso l’aula A del Dipartimento di Fisica “M. Merlin” (UniBa). Durante l’incontro – afferente al ciclo Filosofia in comune, organizzato dalla Sfi (Società Filosofica Italiana) – fisici, astrofisici, storici della scienza dibatteranno sul tema in esame, al fine di dimostrare quanto i concetti di identità e spazio (all’interno del quale l’identità si struttura) siano tutt’altro che desueti, ma in fieri e da costruirsi giorno dopo giorno, in comunità, al variare dei contesti storico-culturali e tenendo conto dell’evoluzione delle nuove tecnologie scientifiche.

