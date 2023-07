Confini Labili, Bari ospita laboratori artistici e la musica di Madagascar Tanaba Ensemble & Roberto Ottaviano e Michael McDermott

Entra nel vivo Confini Labili, la rassegna organizzata e promossa dal centro interculturale Abusuan di Bari in collaborazione con l’associazione culturale Radicanto nell’ ambito dell’avviso pubblico comunale “Le due Bari – Quartieri uniti nella cultura” a cura dell’assessorato alle Culture e finanziato dalla direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura (MiC). Un vero e proprio tour della città, che toccherà cinque diversi quartieri, nell’ottica del superamento di qualsiasi confine tra centro e periferia e all’insegna di laboratori con le comunità e show dal vivo, tra musica, spettacolo e comicità.

Una fitta rete di suoni, arti e musiche dal mondo che prenderà avvio proprio dal quartiere San Pio di Bari mercoledì 19 luglio alle ore 17.00 nella Chiesa della Natività (Piazza Eleonora) con un laboratorio sullamusica tradizionale del Madagascar a cui seguirà, giovedì 20 luglio, alle 20.30, il concerto di apertura dell’intera rassegna: sul palco la band Madagascar Tanaba Ensemble, composta da Rakotonirainy Njakanirina (piano) Rakotozafiarison Joro (chitarra) Rakotondravohitra Josia (batteria) Andriamasimanana Henintsoa (basso): un live in prima internazionale accompagnato dal sassofono di Roberto Ottaviano, sintesi del viaggio tra Africa e Mediterraneo, con l’intento di unire le culture, nel rispetto di ciascuna di esse, all’insegna della pace. Il tutto attraverso un itinerario sonoro affascinante che supera ogni confine, rendendolo labile: world music, jazz, improvvisazione sono i vettori di questo itinerario sonoro e immaginifico.

A seguire, alle 21.30, nella stessa sede andrà in scena la prima internazionale del nuovo concerto del cantautore statunitense Michael McDermott, rocker di Chicago, Premio Internazionale alla Carriera in corso, con Heather Horton al violino e voce. Lo spettacolo, dal titolo Boulevard, guarda dritto negli occhi gli scheletri del nostro tempo, in un viaggio che introduce personaggi perduti e ritrovati, ricchi e poveri, giovani e vecchi, in una lotta di sopravvivenza lungo una strada che è metafora della vita stessa. Un concerto vivido, carico di pathos, acustico tra le corde e il timbro inconfondibile del cantautore statunitense.

Nelle settimane successive e fino al 25 agosto, poi, la rassegna Confini Labili farà tappa nei rioni di Mungivacca, Torre a Mare, Carbonara e Japigia offrendo alla comunità la possibilità di partecipare ad altri laboratori di preparazione all’ascolto e di godere gratuitamente dei live show di artisti del calibro di Peppe Servillo & Solis String Quartet, Faraualla, Radicanto, Rosapaeda e della comicità travolgente dello spettacolo “Stasera con Uccio” del comico barese Uccio De Santis accompagnato dalla squadra del Mudù.

Una rassegna pensata per diventare un appuntamento ricorrente dell’estate barese e che mette in comunicazione arti e musiche allo scopo di permettere la condivisione di voci, culture, vissuti e identità, attraverso la lingua universale della musica. Un viaggio per mare viatico e frontiera tra le culture che lo circondano, fatto di racconti e confessioni come quelle della città di Bari, terra del fuoco e del sale, di sbarchi ed approdi, arsura e memoria.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.