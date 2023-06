Congresso Bari criminologia e scienze forensi

L’8 Luglio a Bari i maggiori esperti in criminologia specializzata e scienze forensi italiani si sono dati appuntamento al 1° congresso nazionale di criminologia e scienze forensi, organizzato dalla Forensic Science Academy (FSA), presso l’Hotel Excelsior di Bari. La mission principale che si prefigge la FSA è quella di creare un nuovo modello formativo, incentrato sulla progettazione di programmi di ricerca nel settore delle Scienze Forensi, in Italia e a livello internazionale, grazia alla rete di partenariati siglati e al know-how del team dei docenti. L’evento ha richiamato professionisti da tutta Italia, sia in presenza che in video conferenza, per consentire di acquisire competenze in ambito criminalistico e criminologico, ponendo l’attenzione sullo studio delle principali tecniche di indagine e di analisi oggetto dell’area criminalistica, dei progetti di ricerca nell’ambito criminologico, vittimologico e sugli aspetti pratici dei modelli applicativi della giustizia riparativa, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare. Verranno affrontati e approfonditi gli aspetti pratici, deontologici e le competenze tecniche necessarie finalizzate a illustrare ai partecipanti una corretta metodologia di approccio volta a scongiurare errori giudiziari che possano compromettere gli esiti dell’intera indagine. Attraverso percorsi specifici si pone obiettivo di fornire gli strumenti e basi tecnico-investigative sia

per professionisti che per appassionati. Dall’analisi della scena del crimine al criminal profiling, linguaggio non verbale, psicologia clinica e tanto altro verrà affrontato al fine di avere un focus ed un confronto sulle

tematiche basilari e piu ostiche Attinenti.



ORARIO:

9.00/13.00 prima sessione

13.00/13.30 – break con stuzzicheria tipica pugliese

13.30/18.00 Seconda Sessione



RELATORI:

Ospiti in Presenza in aula:

INTRODUCE: Avv. Massimo Giangregorio (Polo Didattico FSA Bari)

– Domenico Piccininno – Direttore Scientifico Forensic Science Academy e Criminologo Forense

– Paola Corsignano Carrieri – Criminalista, Balistica Forense e B.P.A.

– Giulio Perrotta – Psicologo Clinico e Criminologo

– Elisabetta Sionis – Criminologo Clinico

– Davide Cannella – Investigatore e Criminologo

Ospiti in Video Conferenza:

– Gianluca Cavallo – Investigatore e Criminologo

– Manuela Marchetti – Vittimologa e Analista Comportamentale

– Eugenio D’Orio – Biologo Forense

– Paolo Reale – Pres. Osservatorio Informatica Forense



– Giuseppina Gentile – Medico Legale

– Lidia Fogarolo – Analista e Perita Grafologa

– Maria Rosaria Spinelli – Sociologa

– Francesco Campo – Sociologo e Antropologo



ARGOMENTI AFFRONTATI

- Medicina Legale

- Vittimologia

- Informatica Forense e Digital Forensic

– Linguaggio Non Verbale

– Criminal Profiling

– Criminologia Applicata: sbocchi professionali e progetti di ricerca

– Giustizia Riparativa: sviluppi strategici e pratici

– Nozionistica su armi e munizioni

– Rilievi sulla scena del crimine ed indagini di laboratorio

– Cenni di balistica terminale

– Analisi critica operativa

– Meccanismi delle fasi investigative

– Metodologia operativa per la messa in sicurezza alla scena

– Il sopralluogo sulla scena del delitto;

– Modalità di individuazione sulla scena del crimine delle tracce

– Corrette modalità di prelievo, conservazione, trasporto dei reperti

– Metodi di documentazione della scena

– Strategie necessarie a ricostruire l’iter e identificare l’autore del reato

CONGRESSO 8 LUGLIO 2023 – BARI HOTEL EXCELSIOR

FORENISC SCIENCE ACADEMY

WWW.FORENSICSCIENCE.ACADEMY – INFO@FORENSICSCIENCE.ACADEMY