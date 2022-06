A Bari l'VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia

Sarà la città di Bari a ospitare l'VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia (AISOT). L'appuntamento è l'1 e il 2 luglio prossimi all'hotel Excelsior del capoluogo pugliese.

Per le iscrizioni al congresso è possibile effettuare la registrazione compilando i campi del form all'indirizzo https: https://forms. gle/7p19xnWa7M3732yG7

L'edizione 2022 ha un sapore speciale perché coincide con il decennale della fondazione dell'AISOT.

“La formazione pratica resta al centro dell’attenzione in puro stile AISOT e sarà suddivisa in sessioni che si snoderanno attraverso corsi di istruzione, discussione di casi clinici, confronto interattivo e workshop a cui prenderanno parte i direttori delle scuole di specializzazione italiane e diversi tutor”, anticipano i presidenti del congresso, i dottori Michele Grasso, Francesco Cannito e Gaetano Monteleone, che apriranno i lavori assieme al presidente onorario il professore Biagio Moretti.

A salutare i partecipanti sarà il presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, prof. Paolo Tranquilli Leali.

Nell’ambito del programma lavori sono state previste due sessioni di comunicazioni.

La prima è “Comunicazioni su casi clinici” con riferimento alle seguenti aree tematiche: principi di osteosintesi interna ed esterna, ortopedia pediatrica, fratture dell’anello pelvico, la cartilagine al centro di tutto, principi dell’oncologia, protesi di ginocchio di primo impianto.

La seconda sessione si intitola “The best from the schools” e riunirà le comunicazioni, una per sede, più rappresentative dell' attività scientifica-formativa e clinica di ciascuna determinata scuola, su segnalazione di ciascun direttore di sede.

Gli abstract relativi alle comunicazioni di entrambe le sessioni dovranno essere inviati entro il prossimo 10 Giugno all'indirizzo mail aisot2022@clabmeeting.it precisando a quale delle due sessioni si riferiscono.

Le migliori 5 comunicazioni saranno premiate dalla SIOT con l’iscrizione all inclusive (comprensiva dei costi del corso e dell'accommodation) al FORTE Summer School 2022, in programma ad Atene dal 25 al 29 luglio prossimi.