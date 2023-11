Conjunto El Duende, l'energia e l’anima del tango

Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridotto under 15)

Sabato 2 dicembre 2023 alle ore 21.00 la Sala Etrusca di Palazzo Pesce accoglie “L’energia e l’anima del Tango” del Conjunto El Duende, ensemble formato da Lorenzo De Castro alla fisarmonica, Felice Intini al violino, Angelo Satalino alla chitarra elettrica, Francesca Perrone al contrabbasso e Simona Stefano al pianoforte.

Un concerto in Puglia per ascoltare le melodie struggenti e appassionate del tango argentino, quel “dialogo tra anime”, per dirla con Gerardo Quiroz, unico e irripetibile come uniche e irripetibili sono le anime degli esseri viventi.



Un appuntamento da segnare in agenda per lasciarsi trasportare dal “duende”, quel fluido inafferrabile che, come il folletto del folklore iberico, cattura ed emoziona il pubblico con la sua intensità emotiva.