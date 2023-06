Da dove si parte per iniziare una ricerca genealogica? Quali fonti sono liberamente accessibili online? Cosa si trova in archivi, biblioteche e registri parrocchiali? E come vi si accede? Sono le domande a cui risponderà Alessandro Lavopa, genealogista barese, in un incontro divulgativo dedicato alla ricerca delle proprie origini. "Conosci i tuoi antenati? - In viaggio nella Bari del passato tra storie di famiglie, alberi genealogici, antenati e documenti storici" è il titolo dell'appuntamento in programma venerdì 9 giugno, alle 18.30, nella splendida cornice storica della corte di palazzo Bianchi Dottula (strada dei Dottula, 10), a Bari Vecchia.

Lavopa, storico e archivista di formazione, rientrato da pochi anni a Bari dopo essersi specializzato in Francia, genealogista di professione e autore del sito storiedifamiglia.com, sarà intervistato da Ludovico Fontana, giornalista della sede Rai di Torino.

«La genealogia - spiega Alessandro Lavopa - è un modo per radicare la nostra storia e le piccole storie “stra-ordinarie” dei nostri antenati nella grande Storia. È anche un’opportunità per sentirci parte integrante di un territorio: se hai antenati baresi, ad esempio, e scopri le stradine in cui vivevano, le chiese in cui sono stati battezzati e sposati, ecco che la città vecchia diventerà casa tua, anche se non ci sei nato o non ci hai mai vissuto».

L’incontro è organizzato dall’APS Martinus, che ha avviato un progetto per promuovere il restauro dell’antica chiesa di San Martino, inglobata nel palazzo Bianchi Dottula, e da Storie di Famiglia.



Info www.martinusaps.it e www.storiedifamiglia.com