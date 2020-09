A Molfetta appuntamento con 'Consapevol-mente': rilassamento, condivisione ed elaborazione delle emozioni negative effetto del COVID-19

In data 19/9, 26/9, 03/10 e 10/10 presso Lama Martina a Molfetta avrà luogo il progetto Consapevol-Mente Percorsi tra emozioni e natura, organizzato dalla Cooperativa Ca.Ri.A.Ma a r.l. in collaborazione con il Comune di Molfetta.

Il progetto, rientrante negli eventi di promozione e valorizzazione di Lama Martina, patrocinati dal Comune, nasce dall’idea delle Psicologhe Psicoterapeute della Cooperativa Ca.Ri.A.Ma di voler supportare i cittadini nella riduzione degli effetti emotivi negativi del COVID-19, mirando ad una migliore qualità di vita. La pandemia ha sottoposto infatti, la popolazione non solo ad un’emergenza di tipo sanitario ed economico, ma anche ad una di tipo emotivo, poiché ha rotto equilibri della nostra quotidianità e dei nostri progetti. Inoltre, la mancanza di informazioni certe e di relazioni faccia a faccia è sfociata in un’inquietudine che tuttora sembra aleggiare sulle vite di adulti e bambini. Consapevol-Mente, rivolto ad adulti (50-60 anni) e bambini (7-9 anni) si propone, quindi, come strumento per riavvicinare la popolazione ad una socialità controllata, utilizzando la natura come strumento per far fronte allo stress.

Durante gli incontri saranno previsti momenti di rilassamento, di lettura e di gioco per permettere di far emergere le emozioni sperimentate in questo particolare periodo, consentendone l’elaborazione attraverso il confronto e la condivisione, con il supporto di professionisti del settore. Si accede su prenotazione nel rispetto delle norme anti COVID-19.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Cooperativa Ca.Ri.A.Ma a r.l. al numero 3288541840 o all’indirizzo mail coopcariama@outlook.it.