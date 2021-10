Masterclass e concerti: gli appuntamenti di ottobre del Conservatorio Piccinni di Bari

Dal 5 al 7 ottobre 2021 si terrà la Masterclass di pianoforte a cura di Andrea Lucchesini. Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini si impone giovanissimo all’attenzione internazionale, con la vittoria del Concorso Internazionale “Dino Ciani” presso il Teatro alla Scala di Milano. Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose ed i più grandi direttori, suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra solidità di impianto formale nelle sue esecuzioni, estrema cura del suono, raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa.

La sua ampia attività, contrassegnata dal desiderio di esplorare la musica senza limitazioni, lo vede proporre programmi che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo.

Venerdi 8 ottobre, alle ore 20.00, presso l’Auditorium “Nino Rota”, concerto del chitarrista Marco Vinicio CARNICELLI. L’evento rientra nella II edizione della rassegna “Antiche e nuove musiche per chitarra”, pensata per offrire all’ascoltatore una visione aperta e libera da contestualizzazioni spesso meramente formali, per spingere l’attenzione verso una rilettura in chiave moderna di pagine appartenenti al repertorio della grande musica ottocentesca volutamente avulse da preordinate chiavi di lettura.

Sempre Venerdi? 8 ottobre 2021, alle ore 11, presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “Niccolo? Piccinni” di Bari si svolgera? la Cerimonia di donazione della partitura originale di alcuni quadri della colonna sonora del film Waterloo (1970),composta dal M° Nino Rota e strumentata per grande banda - organico vesselliano dal M° Vittorio Manente, Direttore della Banda Centrale della Marina Militare Italiana dal 1964 al 1983.

Il lavoro fu commissionato dal M° Nino Rota il 9 Dicembre 1969 e la partitura originale per grande banda fu consegnata dal M° Manente, con l’annessa rinuncia dei diritti d’autore di trascrizione, dopo 41 giorni di lavoro, in data 20 Gennaio 1969 presso il Conservatorio “Niccolo? Piccinni” di Bari.

Nella stessa data il M° Nino Rota attesto? a sua firma, su carta bollata da 400 lire, il grande lavoro compositivo di strumentazione svolto dal M° Manente, constatando ed elogiando la profonda conoscenza della tecnica di orchestrazione di cui sapeva avvalersi (documento che e? parte integrante della donazione).

Sottoscriveranno l’atto di donazione gli eredi del M° Vittorio Manente, il Presidente dell’Associazione “Vittorio Manente” e il Direttore del Conservatorio, M° Corrado Roselli.

Interveranno Autorita? Militari, Religiose e civili e parteciperanno con interventi musicali la Fanfara di Presidio Marina Sud di Taranto e la Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea Bari.



