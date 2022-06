Al Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari Masterclass con il percussionista Massimo Carrano

Giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2022, il Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali del Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari organizza, con il Coordinamento del Maestro Giuseppe Berlen

IL CORPO MUSICALE

Masterclass con il percussionista MASSIMO CARRANO

Riflessioni di inizio secolo sugli aspetti ancora segreti di un’arte millenaria.

Psiche e techne dell’uomo percussivo, alla luce delle novità neuro-scientifiche

9 giugno 2022, ore 9-13/15-19,

10 giugno 2022, ore 9-13,

nella saletta Auditorium in Via Michele Cifarelli, 26.

Iscrizioni per gli studenti ed esterni:

www.consba.it/it/2722/ masterclass

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Massimo Carrano

Nato a Roma nel 1955, decano tra i percussionisti italiani, svolge da più di quarant’anni un’intensa attività concertistica, sia come solista che collaborando con artisti di fama internazionale.

Inizia gli studi di percussione al conservatorio A. Casella di L’Aquila, sotto la guida del M° Antonio Striano, presto però lascia gli studi accademici per approfondire lo studio delle percussioni etniche, con insegnanti quali Luis Agudo (perc. Brasiliane), Roberto Evangelisti, Gregorio ‘el Goyo’ Hernandez(canto di Rumba), Angel ‘Chino’ Chang, Reinaldo Hernandez (perc. Afrocubana), Glen Velez e Abdallah Mohammed(perc.del Medio-oriente).

Nel corso della sua carriera ha collaborato con Shakira, Karl Potter, Fabrizio de Andrè, Mauro Pagani, Teresa De Sio, Lucilla Galeazzi, Ornella Vanoni, Indaco, Olla Vogala, Maria Pia De Vito, Nando Citarella, Rita Marcotulli, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Giovanna Marini, Raffaello Simeoni, Elena Ledda, Mamas (progetto internazionale), Elio e le Storie Tese, Riccardo Tesi, Tony Esposito, Prem Joshua, Francesco di Giacomo ed Evelina Meghnagi.

Nel campo della Musica Antica invece, ha suonato in prestigiosi ensemble come Concerto Koln (Solimano di Hasse, alla Staatsoper di Berlino), l’orchestra di Renée Jacob (tournèe mondiale dell’Orfeo di Monteverdi Monnaie, Barbicane, Brooklyn Achademy of Music), Alessandro de Marchi (Stellidaura Vindicante di V. Provenzale, a La Monnaie di Bruxelles ed al festival di Innsbruck), Shizuko Noiri (teatro nazionale di Kyoto e Opera di Tokyo).

Con il gruppo L’Arpeggiata di Christina Pluhar, Carrano ha partecipato a importanti festival internazionali di Musica Barocca (Utrecht, Sablé, Londra…) suonando in teatri prestigiosi.

Grazie a una profonda conoscenza di diversi stili musicali, Carrano è richiesto per registrare tessuti percussivi, per colonne sonore di Cinema e Teatro. Ha collaborato spesso con compositori premi Oscar della musica del calibro di Luis Bacalov, Ennio Morricone, Nicola Piovani.

È stato inoltre musicista in scena, sotto la direzione di registi quali: Leo de Berardiniis, Mario Missiroli, Lucia Poli, Bruno Mazzali, Giorgio Albertazzi, Attilio Corsini, Edoardo Siravo, Fabio Cavalli.

Da circa venti anni recita e suona nello spettacolo “Racconti della terra e del cuore” da lui stesso scritto e interpretato.

Nel campo della Danza ha suonato per le coreografie di artisti quali Felix Ruchert (P.Bausch), Chiara Ossicini, Hal Yamanuchi, Trisha Brown, Aurelio Gatti, Gisella Speranza Johnson, Lucina de Martiis, Paola Leoni, Caterina Genta, Elsa Piperno, Gioia Guida e Tania Skok, ed inoltre ha suonato per gli stage di Jean Godin, Lucina de Martiis, Bob Curtis, David Parsons, Elsa Piperno, Felix Ruchert, Dominique Mercy (P. Baush), Beatrice Libonati (P. Bausch), Bruna Gondoni e Cecilia Gracio Moura. Nel 1987 compone ed esegue dal vivo le musiche di Guede’ Z’araignee per la compagnia di danza Afro-Haitiana di Lucina de Martis.

Nel 1996 ha composto ed eseguito dal vivo le musiche per le coreografie di Hal Yamanuchi, nello spettacolo “Il viaggio di Santa Uliva” diretto da Mario Missiroli e prodotto dal Teatro Argentina.

È stato fondatore del Metodo di Sensibilizzazione Ritmica per musicisti e danzatori, E’ stato docente di Percussioni Afro.cubane presso il Conservatorio Tito Schipa, di Lecce (2003-2006).

Conduce corsi e seminari per Musicisti, Attori, Danzatori, Insegnanti e Musicoterapisti.

Ha insegnato Multi-percussioni presso il Timba di Roma ed è stato direttore dei corsi di percussioni presso l’Accademia di Musica moderna nelle sedi di Milano, Verona, Modena.

Ha svolto il ruolo di coordinatore della facoltà di percussione presso Università della Musica di Roma ed è stato membro di giuria in numerosi concorsi Internazionali, per percussionisti.

Con i pazienti del Centro Paraplegici di Ostia infine, nell’ambito di un programma psico-terapeutico, Carrano ha fondato il CPO - Collettivo Percussionisti Occasionali.

Presso L’accademia Nazionale di Danza, dove dal 2007 è percussionista collaboratore per le lezioni di danza contemporanea, ha tenuto corsi di “relazione musica-danza” per il biennio di coreografia, “pratica strumentale per i danzatori del triennio classico” (’09- ’10); per il 4anno dei corsi normali(2016) e per tutti e gli anni di Tiennio coreografico dal 2007 fino ad oggi.

PARTECIPAZIONI TELEVISIVE.

Ha fatto parte delle orchestre dei seguenti programmi: Mi manda Lubrano(Rai 3), Citofonare Calone (Rai 1), TU SI QUE VALES! (Canale 5).

PUBBLICAZIONI M.Carrano con G. Pugno “Il cacciatore di suoni” – romanzo (ed. la Lontra)

DISCOGRAFIA PARZIALE

Massimo Carrano – Solemani; Teresa De Sio - Libero Cercare; Maria Pia de Vito- Fòre Paese; Giovanna Marini- Requiem; Indaco – Amorgos; Indaco - Vento del deserto; Frauke Horn - Between heaven and earth; Positive Power - Happy to be; Shizuko Noiri - Intabolatura de Leuto; Mimmo Locasciulli Ambrogio Sparagna – Invito; Ambrogio Sparagna - Giofà e il servo del re; Max Manfredi - Max Manfredi; Germano Mazzocchetti - Musica e figure; Lucilla Galeazzi – Lunario; Lucilla Galeazzi - Amore e Acciaio; Marilia Vesco - Marilia's city; Germano Mazzocchetti - Il viaggio della sposa (soundtrack).