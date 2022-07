A Conversano tre esclusive nazionali per Contempo Festival, in concerto Henrik Schwarz, Chloé & Vassilena e Le Brolorizo

In esclusiva nazionale il 25 agosto arriva in Puglia Henrik Schwarz il padre della musica elettronica per l’edizione 2022 di Contempo Festival. Insieme a lui si esibirà il pianista jazz e musicista Bugge Wesseltoft, un pilastro della scena jazz e nu-jazz norvegese con pubblicazioni su Jazzland, Recordings ed ECM Records.

Il 26 agosto il festival continua con ancora due grandi protagoniste della musica elettronica: Chloé & Vassilena. Amore musicale a prima vista è un modo per descrivere la genesi del duo formato dalla produttrice francese Chloé e la percussionista bulgara Vassilena Serafimova nel 2017. Contempo festival regala un incontro inedito che fonde le macchine con le percussioni e l'elettronica con l'acustica, una collisione armoniosa tra due mondi che di solito rimangono a distanza l'uno dall'altro: quello della musica elettronica, generalmente associata ai club, e quello della musica d'arte, che di solito si crogiola nella luce di prestigiose sale da concerto (video https://youtu.be/fvgqOSJM0G8).

Il 27 agosto gran finale con Le Brolorizo, un duo femminile di musica elettronica, composto da Estefani Brolo, cantautrice, produttrice e dj guatemalteca, e Ana Rizo, chitarrista e cantautrice messicana. Un live voce e chitarre con suoni cosmic disco, R&B e funk.

Contempo Festival per questa edizione, che come sempre abbina arte contemporanea e musica, propone tre appuntamenti, tre prime nazionali, in una location fuori dall’ordinario: nel giardino interno della Torre di Castiglione paesaggio di straordinaria bellezza, a pochi chilometri dal centro abitato di Conversano (Bari) splendida terrazza naturale.

“Il pubblico verrà coinvolto nelle atmosfere uniche di Contempo e vivrà il rapporto spirituale con la natura, tra querce secolari e macchia mediterranea, attraverso la musica e l’arte contemporanea. Prosegue il nostro percorso iniziato nel 2020 con l’edizione ELSEWHERE essere Altrove per il benessere dell'anima, del corpo e di tutti i sensi”, commenta Valentina Iacovelli, direttrice artistica e ideatrice di Contempo produzione per l’Arte e la Cultura Contemporanea.

Contempo festival è patrocinato dal FAI e rientra nel cartellone eventi del Comune di Conversano “Borgo d’estate”.

BIGLIETTI https://linktr.ee/ contempofestival22

Intero: € 20

Abbonamento per le tre serate (25, 26, 27 agosto): € 45

Early Bird (fino al 20 luglio): € 15