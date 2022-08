A Contempo Festival 3 esclusive nazionali, s'inizia con Henrik Schwarz

In esclusiva nazionale il 25 agosto arriva in Puglia Henrik Schwarz il padre della musica elettronica per l’edizione 2022, dal titolo “Together alone”, di Contempo Festival. Insieme a lui si esibirà il pianista jazz e musicista Bugge Wesseltoft, un pilastro della scena jazz e nu-jazz norvegese con pubblicazioni su Jazzland, Recordings ed ECM Records (video https://youtu.be/pjgqyMHTaxQ ). La stessa serata si chiuderà con Nicola Conte, autore, produttore e musicista pugliese molto apprezzato in tutta Italia e non solo. Un crate-digger, ovvero “archeologo dei vinili” con i quali è in grado di creare una vera e propria performance suonando musiche con una forte influenza jazz afro e brani basati sull'utilizzo di percussioni e nuovissime sofisticate produzioni spiritual house.

Il 26 agosto il festival continua con ancora due grandi protagoniste della musica elettronica: Chloé & Vassilena. Amore musicale a prima vista è un modo per descrivere la genesi del duo formato dalla produttrice francese Chloé e la percussionista bulgara Vassilena Serafimova nel 2017. Contempo festival regala un incontro inedito che fonde le macchine con le percussioni e l'elettronica con l'acustica, una collisione armoniosa tra due mondi che di solito rimangono a distanza l'uno dall'altro: quello della musica elettronica, generalmente associata ai club, e quello della musica d'arte, che di solito si crogiola nella luce di prestigiose sale da concerto (video https://youtu.be/fvgqOSJM0G8).

Il 27 agosto gran finale con Bigamo Label Night feat: si esibiscono due grandi artisti della scena berlinese Al Pagoda e Joram Feitisma. Con questa serata Contempo annuncia la collaborazione con BIGAMO Musik casa discografica berlinese che raccogliere i migliori artisti inediti.

A completare l'atmosfera il 27 agosto si esibisce in un set di vinili Cloud Danko, o DJ Danko, un nome noto nel panorama nazionale della musica black, da sempre insieme alla squadra Contempo, per l’abilità ed il gusto nel creare vere e proprie soundscapes, atmosfere uniche che rendono l’ascolto dei suoi set un vero e proprio viaggio nel sound, al di là di epoche e generi. La serata continua con il party a cura del collettivo locale Norbeat (mixcloud.com/Norbeat).

Contempo Festival per questa edizione, che come sempre abbina arte contemporanea e musica, propone tre appuntamenti, tre prime nazionali, tutti gli ospiti sono Internazionali in una location fuori dall’ordinario Torre di Castiglione, paesaggio rurale pugliese di straordinaria bellezza, a pochi chilometri dal centro abitato di Conversano (Bari), splendida terrazza naturale.

Qui si potrà ammirare l’installazione artistica presso il lago di Castiglione, “La Cruna dell'Ago” di Pierluca Cetera e Maurizio Di Feo, 12 lastre di ferro che riproducono figure antropomorfi e animali piantate nel terreno di un lago artificiale, le lastre sono unite tra loro da una trama: “Il Lago nasconde una storia, ma per decifrarla bisogna attraversare la cruna del Lago”. Il pubblico verrà coinvolto nelle atmosfere uniche di Contempo tra arte multimediale e proiezioni 3D a cura di Andrea Carpentieri (light designer) in perfetta sintonia con il paesaggio naturale tra querce secolari e macchia mediterranea, attraverso la musica e l’arte contemporanea.

“Contempo prosegue il percorso iniziato nel 2020 con l’edizione ELSEWHERE, essere Altrove per lasciarsi andare alla bellezza e prendersi il proprio tempo insieme, per il benessere di tutti i sensi”, commenta Valentina Iacovelli, direttrice artistica e ideatrice di Contempo produzione per l’Arte e la Cultura Contemporanea.

Contempo festival è patrocinato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano e dalla Regione Puglia, e rientra tra gli eventi di prestigio del Comune di Conversano “Borgo d’estate”. In collaborazione con Corte Altavilla.

Apertura Cancelli: 20:30

Inizio Concerto: 21:30

Info. 366.980.93.41

BIGLIETTI https://linktr.ee/ contempofestival22

Intero: € 25

Abbonamento per le tre serate (25, 26, 27 agosto): € 45

Early Bird (fino al 20 luglio): € 15