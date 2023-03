L’associazione LeggerEdizioni, nell’ambito del progetto Women in progress, organizza la 2ª edizione del contest artistico-letterario “Le mille e una donna”, per interpretare l’universo femminile nelle sue molteplici sfaccettature, dal lavoro alle relazioni interpersonali, senza trascurare le tematiche sociali, passando dalla disabilità alle solitudini, dalle condizioni di disagio e di disuguaglianza al volontariato, in una società in continuo cambiamento.



Le opere devono pervenire entro domenica 30 Aprile 2023.

Regolamento e domanda di iscrizione al seguente link: https://leggeredizioni. com/women-in-progress-al-via- il-premio-le-mille-e-una-donna



L’obiettivo è far riflettere sui temi della disparità di genere, della conoscenza e della valorizzazione delle differenze, contro la violenza, promuovendo attraverso l’arte la cultura del rispetto tra uomo e donna, l’uguaglianza di genere e la decostruzione degli stereotipi.



Abbiamo voluto evidenziare, per il secondo anno consecutivo, la tematica delle pari opportunità dedicando spazio al pensiero ed alla creatività di chiunque vorrà parlare dell’universo femminile. Ne “Le Mille E Una Donna” si darà spazio a tutti i punti di vista senza trascurare le solitudini, la marginalità e le discriminazioni con qualunque tipo di espressione artistica: i partecipanti, infatti, potranno partecipare con composizioni musicali, contributi video, racconti, poesie, fotografie, disegni, fumetti, dipinti e sculture. E, proprio per dare voce a tutti, anche in questa edizione sono stati confermati i due indirizzi: “Donne allo specchio” riservato alle voci femminili e “Punti di vista” aperto a tutti, senza alcuna distinzione di sorta.

Anna Ventricelli, presidente di LeggerEdizioni