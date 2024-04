Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 23 aprile il pubblico potrà assistere al contest della seconda edizione del Premio danza al Piccinni, l’evento rientra in DAB 24 - DanzaABariSPRING, la rassegna di danza contemporanea del Comune di Bari-Assessorato alla Cultura in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese. Il Premio Danza al Piccinni è giunto alla seconda edizione ed è nato per favorire i talenti che nascono e crescono nelle tante scuole di danza baresi, su volontà dell’assessorato alle Culture del Comune di Bari.

Sul palco del teatro Kismet di Bari, ore 21, si esibiscono le 15 scuole di danza dell’area metropolitana di Bari (per un totale di 187 ragazzi e ragazze) che si sono candidate a partecipare in questi giorni tramite una call “aperta” (senza limitazioni numeriche).

Nella serata del 23 aprile, alla presenza del pubblico dunque, una competente commissione artistica valuterà e decreterà i vincitori del Premio Danza al Piccinni che poi danzeranno sul palcoscenico del Piccinni il 2 novembre prossimo, in apertura del gala “Serata di Stelle Baresi della Danza”, curato dalla Compagnia AltraDanza diretta da Domenico Iannone.

La commissione artistica è formata da Elisa Barucchieri (direttrice artistica di ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza), Carmen De Sandi (direttrice artistica del Collettivo Sinespazio), Simona De Tullio (direttrice artistica della compagnia Breathing Art Company e del Premio Internazionale di Danza San Nicola), Roberta Ferrara (direttrice artistica della compagnia Equilibrio Dinamico e del progetto Equilibrio Dinamico Ensemble), Domenico Iannone (direttore artistico AltraDanza e del gala del 2 novembre), Ezio Schiavulli (direttore artistico della compagnia EZ3, dell’Ente di Promozione della Danza Ass. RI.E.S.CO. e del progetto Network Internazionale Danza Puglia).

A termine delle esibizioni del contest, e dopo una breve consultazione tra i membri della commissione artistica, saranno comunicati i nomi delle vincitrici e dei vincitori delle 3 categorie (“Migliore gruppo MODERN”, “Migliore gruppo CONTEMPORANEO” e “Migliore GIOVANE TALENTO), insieme a quelli delle scuole di danza di riferimento, e saranno consegnati attestati di partecipazione a tutte e tutti i partecipanti al contest “Premio DANZA AL PICCINNI – II Edizione”.

Tutti i vincitori e le vincitrici delle categorie saranno ufficialmente premiati il 2 novembre 2024 al Teatro Piccinni, in apertura del Gala di Stelle Baresi della Danza, a cura di Domenico Iannone/Compagnia AltraDanza e del Teatro Pubblico Pugliese, in programma nell’ambito della prossima Stagione Teatrale del Comune di Bari. Subito dopo o subito prima la premiazione, avranno la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Piccinni, con le stesse creazioni con le quali si sono aggiudicati i premi.

Inoltre, il vincitore o vincitrice della categoria “Migliore GIOVANE TALENTO” riceverà, quale ulteriore premio a sostegno della crescita del proprio talento, una borsa di studio in denaro a supporto del proseguimento del proprio percorso di formazione o professionalizzazione. La gestione della borsa di studio è affidata alla Compagnia AltraDanza, partner dell’iniziativa, da quest’anno anche con il supporto di ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza che contribuirà con un proprio apporto alla borsa di studio.

Si accettano prenotazioni telefoniche e via mail: tel. 389.2389142; prenotazionidab@gmail.com



Per informazioni:

Biglietteria del Teatro Piccinni

tel. 080.5772465 / 328.6917948

orario inizio spettacoli: ore 21.00

INFO: www.teatropubblicopugliese.it