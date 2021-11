Violenza contro le donne, a Locorotondo scende in campo per la prima volta la squadra di Rugby femminile

L’Amatori Rugby Monopoli, che ha l’obiettivo di porre la pratica del rugby al centro di un sistema integrato di azioni volte a promuovere e valorizzare questo sport e soprattutto i valori che veicola, promuove a Locorotondo e a Monopoli il progetto “La Touche. Rimetti in gioco il tuo futuro”, un percorso chiaro e accessibile in grado di offrire ai giovani atleti l’opportunità di fare sport in modo completamente gratuito, divertirsi e crescere coi valori che questo sport mette in campo e fuori dal campo.

L’intento del progetto è di potenziare il settore femminile attraverso un percorso di sensibilizzazione e promozione volto alla creazione di squadre delle categorie che vanno dall’Under7 all’Under157. Le ragazze (Under15) saranno individuate grazie alla collaborazione dei Servizi Sociali del comune di Locorotondo con l’Istituto comprensivo Marconi - Oliva e l’associazione Tre Ruote Ebbro, mentre i ragazzi saranno individuati dal Comune di Monopoli in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio.

Il Rugby femminile scenderà in campo per la prima volta sabato 27 novembre ore 15,30 nello Stadio Comunale “Viale Olimpia” di Locorotondo, le ragazze avranno il loro battesimo in campo con la capitana e altre giocatrici di serie A delle Bees Bisceglie Rugby. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con la FIR Puglia, indosseranno le maglie con impresso un messaggio speciale #SiamoCiòCheVogliamo, un messaggio che serva da monito per se stesse e per chi le guarderà giocare. Non è un caso che l’evento rientri nella settimana in cui ricorre la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

A seguire il tradizionale “Terzo tempo” si terrà a villa Mitolo, alle ore 17,30 e contestualmente sarà presentato tutto il progetto ammesso a beneficio a valere sull'avviso D PO 2019 "Sostegno alla qualificazione ed innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale".