A Polignanao a Mare la mostra 'Controra Ep. IV and V - Like A Little Disaster'

Like A Little Disaster è onorata di presentare il quarto e quinto episodio della serie di mostre nomadiche e periodiche "Controra", presso il Palazzo San Giuseppe di Polignano.

La “controra” è uno spazio-tempo sospeso nel primo pomeriggio assolato del Sud Italia.

É quel momento della giornata in cui il sole proietta la sua ombra dritta e il corpo scompare lasciando spazio alla poesia, alla mitologia e alla paura dei demoni meridiani.

Sono le ore grevi dedicate ai sogni e agli incubi, alle allucinazioni e alle “fatamorgana”, le ore dell’indolenza inoperosa, esperenziata e performata come dissidenza anarchica rispetto all’efficienza del flusso produttivo dettata dal crono-capitalismo.

Ci si deve astenere dal frequentare luoghi pubblici ed è opportuno esiliarsi in casa propria, le imposte chiuse, in penombra e in silenzio. Si può sonnecchiare o dormire, ma non è la sola attività prevista; anzi, pensare, leggere anche poche pagine e meditare su ciò che si è letto, prendere qualche appunto... amarsi e dedicarsi all’ozio attivo. La controra è un ossimoro, dove l’otium propone un'inversione riflessiva al corso dei nostri pensieri.

CONTRORA Ep. IV e V

OPENING

5 e 6 Novembre H. 18 / 21

5 Novembre - 31 Dicembre 2022

