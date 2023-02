A Bari il convegno "La costruzione della pace e il dialogo tra le religioni"

Prezzo non disponibile

Dal 2010, ogni prima settimana di febbraio, si celebra la Settimana mondiale per l’armonia interreligiosa, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in seguito alla risoluzione A/RES/65/5, per promuovere a livello mondiale il dialogo tra le diverse fedi. L’evento vuole promuovere l'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione sulla base della religione, riconoscendo la necessità fondamentale del dialogo interreligioso e della comprensione reciproca quale tassello centrale di una cultura della pace.

Per raccogliere e fare proprio l’appello dell’Onu il 22 febbraio, nella sala “De Trizio” del centro polifunzionale Studenti (Palazzo ex Poste Bari), docenti ed esperti discuteranno sul tema “La costruzione della pace e il dialogo tra le religioni”. Ad organizzare la manifestazione è Roberta Santoro del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, insieme all’Associazione Italia-Israele, sez. di Bari, Alexander Wiesel, al Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) e alla sezione pugliese dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana (UCSI- Puglia).

All’incontro, che rientra tra le attività del Centro interuniversitario di “Geopolitica e politica delle religioni” (CerGePoR), diretto dalla prof.ssa Santoro, parteciperanno Asmae Dachan, giornalista e ambasciatrice di pace, Gaetano Dammacco, Università di Bari “Aldo Moro”, Ottavio Di Grazia, professore universitario, Guido Regina, presidente dell’Associazione Italia-Israele, Pietro Polieri, docente dell’Università Bari. I saluti istituzionali saranno affidati a Stefano Bronzini, rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Giuseppe Moro, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche - Bari e a Michela Di Trani, presidente di UCSI – Puglia.