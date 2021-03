Convegno “Fisica e voce-La voce umana, dal grido alla parola al canto: riflessioni fra Fisica, Fisiologia e Musicologia”

“FISICA E VOCE - La voce umana, dal grido alla parola al canto: riflessioni fra Fisica, Fisiologia e Musicologia”. E’ questo il tema di un convegno in programma il prossimo Giovedi 1 aprile 2021, promosso dal Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, dal Politecnico di Bari, dall’Università degli Studi di Bari e dal Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” dell’Università e del Politecnico di Bari.



L’evento, che si svolgerà online per le limitazioni imposte dal Covid, sarà fruibile all’indirizzo: https:// scuolascienzeetecnologie. uniba.it/fisica-e-voce



Il programma prevede seminari e ascolti a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 19.30. Alle ore 21.00 è in programma un concerto di chiusura.



Previsto, in apertura, anche un intervento del Direttore del Conservatorio “N.Piccinni” di Bari, M° Corrado Roselli.



"Fisica e Voce” è il quarto dei convegni nati dalla fattiva collaborazione tra il Dipartimento di Teoria, Analisi, Composizione e Direzione del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari e il Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” dell’Università e del Politecnico di Bari.



Il convegno, con contributi che abbracciano la Fisica, la Fisiologia, la Musicologia, compie un’indagine sulla voce umana, soffermandosi sulla oralità, funzione relativa alla produzione del linguaggio, e la vocalità, intesa come insieme delle attività, e dei valori, che stanno nella voce, a prescindere dal linguaggio. Tutto questo senza tralasciare gli innumerevoli aspetti legati alla fenomenologia fisica della produzione del suono-voce, e alla fisiologia degli organi dell'apparato vocale. Il tutto sotteso da ascolti che si dipaneranno dal canto sacro romano antico, alla modernità, inclusa la recitazione."