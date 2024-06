XXVIII edizione de 'La notte dei briganti' ad alberobello, si parte con il convegno “Donne, fanti e …briganti nella murgia dei trulli”

L’Associazione culturale Sylva Tour and Didactics APS con il patrocinio del Comune di Alberobello, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e dell’Università di Padova organizza il convegno sul tema del brigantaggio nel territorio dal tittolo “Donne Fanti e… Briganti nella Murgia dei trulli”. L’evento si terrrà il 12 giugno alle ore 17:00 presso il Bibliocenter ex Conceria ad Alberobello. Con questo incontro si apre ufficialmente la XVIII edizione de La Notte dei Briganti, rievocazione storica che l’associazione Sylva Tour and Didactics mette in scena dal 2007 esaltando il connubio tra Teatro, natura e storia.



Dopo i saluti istituzionali, al convegno interverranno: il Prof Francesco Mastroberti della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari sul tema della legge Pica; la prof.ssa Maria Teresa Milicia approfondirà il brigantaggio attraverso l’analisi della figura di Cesare Lombroso; il comandante della compagnia dei carabinieri Ten. Massimo Pignataro tratterà il ruolo dei Carbinieri nella lotta al brigantaggio con un riferimento ai 160 anni della caserma di Alberobello; la prof.ssa Marianna Pignata dell’Università della Campania approfondirà il ruolo della donna nel brigantaggio.



Luca De Felice presenterà la sceneggiatura della nuova edizione de ‘La Notte dei Briganti’.



Interverrà inoltre Lucia Parchitelli, Consigliera regionale e Presidente della commissione cultura.



Le conclusion saranno affidate al Sindaco Francesco De Carlo



Modera il convegno Roberta Manfredi, socia dell’Associazione Sylva Tour and Didactics.



La partecipazione è libera e gratuita.