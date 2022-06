Nell'Aula Magna del Rettorato dell’Università LUM “Giuseppe Degennaro”, il convegno "PNRR, Ripensare le Organizzazioni Sanitarie"

Prezzo non disponibile

Si terrà venerdì 10 giugno, a partire dalle ore 9, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università LUM “Giuseppe Degennaro”, il convegno dal titolo “PNRR, Ripensare le Organizzazioni Sanitarie“.

L’ambizione dell’incontro, cui prenderanno parte, tra gli altri, Rocco Palese, Assessore Sanità della Regione Puglia e Andrea Piccioli, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità, è quella di evidenziare come un approccio Lean possa essere un driver di supporto nella capacità di mettersi in rete, tipica del territorio, che sia realmente vera ed efficace, evidenziando la necessità di costruire una visione sanitaria nuova riorganizzando interi processi (office e produttivi) al fine di consentire di migliorare l’offerta verso il cittadino.

Di seguito il programma del Lum Lean Day, di cui è direttore scientifico il Prof. Angelo Rosa, Direttore del Laboratorio Lean & Value Based Management, dell’Università LUM:

09:10 Saluti

Antonello Garzoni, Rettore Università LUM Giuseppe Degennaro

Rocco Palese, Assessore Sanità Regione Puglia

Andrea Piccioli, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità

Vasco Giannotti, Presidente Fondazione GUTENBERG

Modera

Barbara Gobbi, IlSole24ore - Sanità

09:40 Introduzione

Domenico Mantoan, Direttore Generale AGENAS

Angelo Rosa, Direttore Laboratorio Lean & VBHC, School of Management - Università LUM

10:10 Tavola Rotonda - La necessità del cambiamento in Sanità

Giovanni Migliore, Presidente FIASO

Elio Borgonovi, Full Professor of Economics and Management of Public Administration - UniBocconi

Maria Triassi, Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia, Università Federico II Napoli

Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale

11:30 Tavola Rotonda - LEAN EXCELLENCE: nuovi scenari ed esperienze a confronto

Alessandro Colombo, Director at Academy for Health care Traning - Lombardia

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale ARESS Puglia

Francesco Albergo, Direttore Operativo School of Management - Università LUM

Rossella Squicciarini, Presidente C.A.R.D. Puglia - Società Scientifica dei Servizi Territoriali

13:00 Conclusioni