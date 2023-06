A Bari il convegno “Puglia e Thalassemia – Consapevolezza, Conoscenza, Cura”

Prezzo non disponibile

Sabato 10 Giugno 2023, il Coordinamento Thalassemici Regione Puglia organizza il convegno “Puglia e Thalassemia – Consapevolezza, Conoscenza, Cura”, a presso Hotel Hi di Bari.

L’obiettivo del convegno è aumentare la consapevolezza e la conoscenza sulla patologia tramite gli interventi dei principali stakeholder. Da questo, infatti, dipende la qualità della cura e quindi il miglioramento della vita dei pazienti stessi.

Il Coordinamento Thalassemici Regione Puglia è un’associazione di secondo livello costituito da 7 associazioni presenti sul territorio pugliese e che opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue per il tramite dei propri associati le seguenti finalità:

instaurare collaborazioni per una migliore gestione dei Servizi Trasfusionali e dei Centri di Thalassemia, con tutte le Associazioni e con tutti i soggetti interessati ai problemi dei Thalassemici sia locali che nazionali;

garantire la tutela dei pazienti thalassemici residenti in Puglia presso le Istituzioni di livello nazionale, regionale e locale, nonché, presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL);

promuovere e sostenere le iniziative utili al miglioramento dei Centri per la cura della Thalassemia e alla sensibilizzazione della donazione del sangue.

Iscrizioni al seguente link: https://iscrizioni. cicsud.it/cmsweb/Login.asp? IDcommessa=2320