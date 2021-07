Conversano, estemporanea di pittura con visita guidata e ciclopedalata tra gli ulivi

Conversano (Bari) - Domenica 22 agosto 2021, nell'ambito dell'evento Art_Xyella, ideato dall’Associazione Culturale PugliaVox con il patrocinio del Comune di Conversano e di Copagri Puglia, estemporanea di pittura con visita guidata a cura della Pro Loco e ciclopedalata tra gli ulivi.



ESTEMPORANEA - Il borgo d’estate vive nei suoi angoli più suggestivi tra campanili, archi, case in pietra strette tra mura megalitiche che conservano la nostra storia. Gli artisti, gli amanti e gli appassionati del disegno e della pittura, dopo una visita guidata nella bella Conversano a cura della Pro Loco, potranno scegliere il proprio angolo creativo e dare forma alle proprie visioni pittoriche. Sarà una giornata all’insegna del relax, le opere saranno pensieri che camminano tutti nella stessa direzione: amare il bello da guardare e ammirare. Infatti alla fine della giornata gli artisti potranno esporre i propri lavori in piazza Battisti allestita come una galleria d’arte all’aperto tra mercatini artigianali e installazioni. Anche due spazi per una personale.



CICLOPEDALATA TRA GLI ULIVI - Un pomeriggio a contatto con la natura in itinerario tutto da scoprire tra le campagne di Conversano e dintorni alla ricerca della meraviglia e del gusto pugliese fatto di sapori antichi.



Per entrambi gli appuntamenti punto di ritrovo in Piazza Battisti, necessaria la prenotazione. Al momento dell'iscrizione i partecipanti riceveranno un sacco di benvenuto, l'iscrizione comprende anche la copertura assicurativa.



Per informazioni e prenotazioni chiamare il 392.2318950

