Conversano music festival 2022

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, che ha visto oltre 20 artisti emergenti, e non, esibirsi sul fantastico palco di Piazza Castello davanti ad oltre 15.000 persone in tre serate, Il “Conversano Music Festival” , che tra gli altri ha ospitato artisti del calibro di Ermal Meta, Bari Jungle Brothers e U’Papun, ritorna con una seconda edizione tutta da scoprire e da cantare. Il Conversano Music Festival è un progetto dell’Associazione di Promozione Sociale “SensAzioni del Sud” e dell’amministrazione comunale di Conversano ed ha come obiettivo principale quello di offrire la possibilità ad artisti del territorio pugliese di esibirsi davanti ad un pubblico numeroso, al fianco di gruppi affermati del panorama musicale italiano e di diffondere la propria musica al di fuori delle cantinole, luoghi che si trasformano in vere e proprie sale prove per i musicisti di domani. Il “CMF” è una manifestazione dove i veri protagonisti sono gli artisti e la loro musica. Il Festival è riservato ai gruppi o artisti solisti che compongono e suonano proprie canzoni. I testi dei brani possono essere cantati in qualsiasi lingua o dialetto e sono ammessi tutti i generi musicali. La Direzione Artistica del festival è curata da Gabriele Corianò. Il Conversano Music Festival si svolge, anche quest’anno, nella splendida cornice di Piazza Castello a Conversano (BA) il 1 maggio, giorno in cui si celebra la “Festa dei Lavoratori”, scelta voluta poiché i lavoratori dello spettacolo sono uno dei settori piu’ colpiti dalla crisi provocata dalla pandemia, e questo festival vuole essere proprio una celebrazione e una rinascita in tal senso. Il Conversano Music Festival vedrà alternarsi, sul palco il 1 maggio, dalle ore 10,00, TOLIE' - AKUSTIKA - ALIC'E' - ELBONELLO - COLPA DELAY - DENNY PROJECT - ESTRO - ROBERTO DE FRENZA - SIMONE SARTINI - SHAYNE - INDIFFERENTI - JOHNNY JASTA - LA MATTA - PIER - MARGHE - RENODEEJAY &J.R BONDA - MAGADAN – DIONAEA e, dalle ore 20,30, SUD SOUND SYSTEM in concerto.



La band salentina sarà l’headliner di questa edizione che promette tante altre grandi novità, tra cui le importanti partnership con Radio Puglia e l’etichetta discografica indipendente, Angapp Music.



Il contest consterà di due fasi , la prima che si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e dalle 12,30 alle 14,00, che vedrà gli artisti selezionati esibirsi sul palco con un loro cavallo di battaglia, inedito o cover giudicati da una giuria di esperti del settore che deciderà quali artisti passeranno alla fase successiva del pomeriggio; la seconda vedrà protagonisti gli artisti che hanno passato il turno della mattina e che si contenderanno i premi in palio per i primi tre classificati che saranno scelti dal pubblico tramite votazioni social.



Importante conferma di questa edizione il ritorno di Roman “Froz” , ballerino russo, cresciuto a Conversano, campione italiano e vincitore del titolo dell’Europa occidentale del torneo mondiale di breakdance REd Bull BC One, che dirigerà il “Battle School Conversano”, qualifiche ufficiali, 2vs2 per allievi e 2vs2 Open.



L’appuntamento è fissato per Domenica 1 Maggio, dalle ore 9,30 in Piazza Castello e Anfiteatro Belvedere, dove si potrà trascorrere l’intera giornata partecipando a laboratori, giochi ed intrattenimenti per bambini, laboratori per adulti, mostre, installazioni floreali e luminose, artisti di strada, ristoranti e piccoli chioschetti gastronomici dove gustare qualche prelibatezza tipica. L’invito è a trascorrere l’intera giornata nei luoghi del Conversano Music Festival 2002.