Conversano Music Festival, tanti eventi dedicati all'arte e alla musica tra street food e mercatini: ospiti i Gemelli Diversi

C’è grande fermento per i prossimi grandi appuntamenti nel “Borgo in Fiore” di Conversano. Il contenitore di eventi promosso dal Comune di Conversano animerà ancora la città con una ricca programmazione dedicata a tutte le arti, a partire dalla musica.

Dal 14 al 16 giugno, tre serate all’ombra dell’imponente maniero che fu dei Conti di Conversano per il CFM Conversano Music Festival, l’evento promosso dall’associazione SensAzioni del Sud con il sostegno del Comune di Conversano, e la Direzione artistica affidata a Gabriele Corianò e al M° Vito Di Leo.

Saranno 14 gli artisti emergenti del contest CFM 2024, valutati da una giuria di esperti guidata dal M° Mario Rosini. Accanto a chi sogna di farsi strada nel mondo della musica, saliranno sul palco i big: i Gemelli Diversi saranno on stage la sera di venerdì 14 giugno, Skanderground sabato 15 giugno, mentre domenica 16 giugno si alterneranno sul palco Bundamove feat. Bunna (Africa Unite), Inoki e Antonio Castrignanò.

Oltre 40mila spettatori hanno già assistito alle passate edizioni del Festival, e per questa nuova edizione le aspettative sono altrettanto importanti, anche grazie ad un format che prevede accanto ad alcune conferme, fra cui la Battle School Conversano guidata dal campione di break dance Roman Froz, proposte di arte e gastronomia, anche novità interessanti come il Conversano Writer Fest, occasione unica per creare e condividere l’arte urbana.

Nel programma del CMF anche street-food e stand di birra artigianale, un Mercatino del Vinile e dell’artigianato e un Corner Interviste. Inoltre, per accontentare proprio tutti, il 15 giugno un’area del festival sarà dedicata alla visione, su maxischermo, della prima partita dell’Italia agli Europei 2024.

Completano il programma di Borgo in Fiore, il 16 giugno anche il 32° Giro degli Archi, family run che ogni anno richiama a Conversano più di mille corridori.

Ancora tante occasioni per visitare il Borgo in Fiore di Conversano e scoprire, accanto ai vari eventi, anche le installazioni artistiche di Lumen Light Fest.24 nelle vie del centro e la mostra “Chagal. Sogno d’Amore” presso il Polo Musicale, che ogni sabato e domenica segue un orario prolungato.