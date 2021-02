Domenica 28 ore 10.30 appuntamento con "Conversano tra archi e torri". "Visita guidata alla scoperta degli angoli meno noti dell’Athene delle puglie accompagnati da un attore professionista, raccoglieremo spunti fantastici per rileggere la storia di una delle città più belle della provincia di Bari. Ascolteremo poesie e racconti per scoprire la bellezza da nuovi punti di vista".

Costo: 10 euro

Punto d'incontro: Piazza Aldo Moro c/o chiesa del Carmine

Prenotazione obbligatoria a info@pugliarte.it o tramite whatsapp al 3403394708