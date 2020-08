'Conversazioni con Francesco Speranza', mostra al Museo Diocesano di Bitonto

Una selezione di dipinti di Francesco Speranza (1902-1984) viene messa in dialogo con le opere di alcuni pittori pugliesi viventi. Si compongono così dei dittici o dei polittici ideali, che nell’accostamento di opere ed esperienze diverse trovano un senso nuovo. Una conversazione impossibile diventa possibile nello spazio magico di una mostra, dove il tempo si sospende. La mostra vuole raccontare alcuni temi della pittura di Speranza e la vitalità della sua figura di artista e allo stesso tempo vuole gettare uno sguardo sinottico e curioso su alcuni percorsi di ricerca della pittura contemporanea. Nel rispetto delle norme di sicurezza necessarie per contenere la pandemia del Covid-19 l'accesso alla mostra sia in occasione dell'inaugurazione che per tutto il periodo di durata dell'evento sarà contingentato e consentito solo a chi sia dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale. Conversazioni con Francesco Speranza Una mostra a cura di Francesco Paolo Del Re 30 agosto - 30 settembre 2020 Museo Diocesano di Bitonto "Mons. A. Marena" Via Ferrante Aporti 15, 70032 Bitonto, Puglia Inaugurazione: Domenica 30 agosto 2020 dalle ore 18:30 alle 21:00