Conversazioni dal Mare, I Fuori Cartellone dell'autunno porta gli autori pugliesi nei luoghi impensabili

Dopo la tre giorni estiva l’associazione Artemia continua con il suo fermento culturale a Molfetta. Dopo Igiaba Scego in Piazza Principe di Napoli a settembre e il laboratorio di educazione stradale Kid’s Drivein che ha coinvolto 120 bambini Conversazioni dal Mare pensa all’autunno e si dedica agli autori ed editori pugliesi.

Domani, Sabato 7 ottobre alle ore 18 (Piazza Ottagono in nel GranShopping Mongolferia di Molfetta) Lonia Lotito coinvolgerà grandi e piccini in un laboratorio di Lettura e Musica un modo per raccontare le emozioni, presenterà “Melody e la magia delle porte colorate”, Florestano Edizioni.

Sabato 21 ottobre ore 18 (Piazza Ottagono- Gran Shopping Mongolfiera) Cristò Chiapparino presenta ”L’Estate in cui sparirono i cani”, Giunti editore, dialoga con Marilena Farinola.

Venerdì 27 Ottobre, ore 18 (Piazza Ottagono - Gran Shopping Mongolfiera), Enrico Galiano il professore che incanta gli adolescenti in un dialogo con Antonio Procacci presenta “Geografia di un dolore perfetto”, Garzanti Editore, un appuntamento che coinvolgerà le scuole superiori e i docenti del territorio.

Per tutto il mese di ottobre, Artemia in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 si potranno votare le “Biblioteche Urbane di Conversazioni dal Mare” attraverso il progetto “PiùVicini”. Sarà individuato un angolo della Città a #Molfetta e sarà individuato attraverso call pubblica dove l’associazione Artemia donerà una cassettina di Libri.

Il cittadino potrà leggere i libri se torna, cercare e trovare altri libri in cambio.

L'obiettivo delle “Biblioteche Urbane di Conversazioni dal Mare” è trasformare gli spazi pubblici, riempiendoli di contenuti, darne colore e regalare ai cittadini del tempo per leggere.

Sabato, 11 novembre, ore 18 (Piazza Ottagono - Gran Shopping Mongolfiera), Roberta Lamaddalena presenta “Alla ricerca delle note perdute”, Latte di Nanna Edizioni. La lettura accompagnata dalla Fisarmonica.

Conclude il FuoriCartellone Raffaella Leone, con la presentazione natalizia di “E…di lui nessuna traccia”, Secop Edizioni.

Il 16 dicembre, in occasione della giornata dedicata al panettone sarà presentato un libro “Matematica & cucina. Formule e ricette in Puglia" di Corrado Binetti e a cui seguirà un laboratorio e dedicato al dolce tipico di Natale.

L’associazione Artemia, continua con il suo impegno nella cultura con un programma ricco di appuntamenti.

L’intero programma della è disponibile sul sito www.conversazionidalmare.it