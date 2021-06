Lagioia, Gratteri, Angeli, Chechi, Cozzoli, saggisti e giornalisti a confronto per Conversazioni dal Mare 2021

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Mancano poco più di due settimane all’edizione 2021 di Conversazioni dal Mare e l’attesa è già grande. L’attesa per un evento divenuto ormai un “must” dell’estate molfettese, grazie a un parterre di ospiti ogni anno crescente e a un programma che promette di essere coinvolgente, stimolante. Semplicemente eccellente.

Tre giorni, nove eventi, ore di confronto e riflessione, di ascolto e (appunto) conversazione. Si comincia giovedì 8 luglio, si prosegue il giorno successivo, prima della chiusura il 10 luglio. Appuntamenti da vivere tutto d’un fiato, che abbracciano più settori e interessi. Attualità e cronaca giudiziaria, sport e politica, libri tra la gente e per la gente. Tutto questo nella location d’eccezione di corso Dante, a Molfetta, a due passi dalla splendida chiesa di Santa Maria Consolatrice, cuore della storia e della tradizione locale.

Un ricco programma.

Si parte l’8 luglio alle 21 con il dialogo tra Assuntela Messina, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica e Transizione digitale, e Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia, sul tema della transizione digitale e della sostenibilità economica, autentiche opportunità per imprese e cittadini. Modererà Gianvito Rutigliano. Si prosegue alle 21 dello stesso giorno, con Federico Zatti e il suo libro “Una strana nebbia. Le domande ancora aperte del caso Moby Prince”. Un dialogo, su quest’opera, moderato da Giovanni Di Benedetto e approfondito con Emanuele Abbattista. Non uno dei tanti, quest’ultimo, ma figlio di Giovanni, una delle vittime della tragedia del Moby Prince. Alle 22, ecco la chiusura della prima giornata con Nicola Lagioia che, supportato da Enrica Simonetti, presenta “La città dei vivi”, ultimo romanzo del vincitore del premio Strega 2015, nonché direttore del "Salone del Libro di Torino". Porterà i saluti istituzionali Aldo Patruno Direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio - Regione Puglia .

Il 9 luglio si riprende alle ore 20 con Veronica Briganti, inviata di “Chi l’ha visto”, a confronto con Alessia De Pascale. L’occasione sarà propizia per presentare “Trappole d’amore. Storie di truffe romantiche”. A seguire, alle ore 21 ecco Jury Chechi, pluricampione di ginnastica e nello specifico degli anelli, che parlerà con Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute SpA. Il tema è lo sport, nello specifico le storie di leggende sportive che diventano humus per i campioni del domani. Modererà Salvatore Petrarolo. Chiusura di giornata, alle ore 22 poi, con Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, apprezzatissimo giornalista, che presenterà, in compagnia di Cenzio Di Zanni, “Il patto. La trattativa fra Stato e mafia nel racconto inedito di un infiltrato”.

Dulcis in fundo, i tre eventi del 10 luglio. Aprirà la serata alle ore 20, Massimo Franco, giornalista e saggista che discuterà con Enzo Quarto del suo libro “L’enigma Bergoglio. La parabola di un papato”. Quindi seguirà alle ore 21 la cronista Federica Angeli, che spiegherà senso e contenuti di “Roma. 2000 anni di corruzione”, dialogando con Piero Ricci. Si chiude il cerchio alle ore 22 con Nicola Gratteri, che presenterà “Ossigeno illegale”, confrontandosi con Giuliano Foschini.

Le presentazioni si concludono con un momento firma copie. Molfetta con Conversazioni dal Mare 2021 si fa salotto culturale a cielo aperto, la kermesse culturale organizzata dall’ associazione Artemia giunta quest’anno alla quinta edizione è un evento gratuito che si svolgerà secondo le disposizioni anti covid.

Quello del 2021 è un programma così ricco da aver ottenuto il patrocinio dal ministero delle Attività culturali, Mibact, dalla Regione Puglia, dalla presidenza del Consiglio regionale della Puglia, dall’Università Aldo Moro di Bari, dalla Città metropolitana di Bari, dalla Camera di commercio di Bari e dal Comune di Molfetta.

Dulcis in fundo, il premio “Conversazioni dal Mare”. Un riconoscimento assegnato a uno degli ospiti presenti, un omaggio al suo percorso professionale, alla sua attività e al suo attivismo.