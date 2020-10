Eventi e spettacoli in Fiera del Levante con il Cooking show

Proseguono gli appuntamenti con il Cooking show.

11.30 - 14.30; 19.00 – 20.30 Padiglione 18

Informare i consumatori sui prodotti ittici locali, imparare a riconoscere un prodotto locale e fresco e a leggere le etichette esposte nei punti vendita, ma anche combinare in chiave innovativa i prodotti del mare con quelli della terra e abbinare i vini o la giusta bevanda.

A cura del Servizio FEAMP

Ingresso libero

Dalle 15.00 alle 19.00 si replica lo show itinerante nel quartiere fieristico degli artisti di strada e trampolieri. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob spettacolari.

Alle 15.30 nel Salone dell’Innovazione salirà sul palco Andrea Galeazzi, content creator teknomaniaco con più di 1 milione di follower sul suo canale youtube. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/2602700126557842

Alle 16.30, 18.00 e 20.00 esibizione nei viali della Fiera, delle Bianche presenze, bianche Farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno la Fiera in un luogo magico, lontano dal tempo. Figure che danzano, volano, stupiscono e attraverso giochi pirotecnici rendono i luoghi in posti surreali. Le farfalle, accompagnate da uomini eleganti, si illuminano con delicate iridescenze di luce a led! I trampolieri si spostano da un posto all’altro traghettando il pubblico e i visitatori da una piazza all’altra, affascinandoli con la loro poesia.