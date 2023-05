Nell'Oasi Naturale del Barsento arriva Coopera village, il Festival indipendente di arte, cultura e musica

Nel paesaggio della murgia, in un luogo di scoperta e magia. Uno spazio in cui divertirsi, rilassarsi e farsi travolgere da nuovi suoni, profumi e sapori.

Torna dal 13 al 16 luglio COOPERA VILLAGE, il Festival indipendenti di musica, arte e cultura organizzato dalla Soc. Coop. COOPERA. A sud un Festival di stampo europeo che negli anni ha già richiamato nel cuore della Puglia gli amanti del genere da ogni parte d’Italia.

Quattro giorni immersi nell’Oasi Naturale del Barsento, vicino all’omonima chiesetta rupestre, punto di incrocio fra Noci, Putignano, Alberobello e Castellana Grotte, per farsi travolgere dalla bellezza della nostra terra, per regalare esperienze ed emozioni. Quattro giorni dedicati a tutte le fasce di età, per far scoprire o ri-scoprire il piacere dello stare insieme, come nello spirito dei grandi festival europei a cui Coopera Village ormai dal 2018 si ispira.

Per la sua 4^ edizione, il programma è ancora più ricco, grazie a un giorno in più di evento, e al camping per permettere a chi lo vorrà di immergersi totalmente nell’esperienza del Festival. Il format è pensato per accontentare giovani e famiglie. Accanto agli show, ai concerti e ai DJ Set anche mostre, reading e presentazioni, mercatino dell’artigianato, laboratori e attività creative, sport, escursioni e persino un’area kids con gonfiabili e animatori per i più piccoli.

COOPERA VILLAGE è pronto a divenire un luogo da vivere in modo immersivo, ad ogni ora, dall’alba al tramonto fino alle splendide notti stellate di Puglia.

Come headline delle serate sono in arrivo nomi interessanti del panorama musicale, artistico e culturale italiano selezionati da Coopera con il Direttore Artistico Pasquale Surace.

Qualche anticipazione? Il 14 luglio a Coopera Village L’officina della camomilla, la reunion della band milanese che presenterà l’album “Senontipiacefalostesso”; il 15 luglio Ginevra, la cantautrice definita da Rolling Stone “una delle artisti più interessanti e promettenti del pop italiano”.

E le sorprese sono appena iniziate.

COOPERA VILLAGE vi aspetta il 13, 14, 15 e 16 luglio.

Info e ticket - https://linktr.ee/coopera.village