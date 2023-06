Un tuffo nell'Oasi di Barsento con camping, escursioni, yoga all’alba e visite alla chiesa rupestre

Il Festival di musica, arte e cultura, COOPERA VILLAGE, ha in serbo per la sua quarta edizione un’autentica immersione nella natura. L’obiettivo è portare i visitatori alla scoperta dell’Oasi Naturale di Barsento, il polmone verde al centro della Puglia che farà da cornice bucolica all’evento.

Dal 13 al 16 luglio, accanto agli show, ai concerti e ai DJ Set, a mostre, reading e presentazioni, a mercatini dell’artigianato, laboratori e attività creative, nel COOPERA VILLAGE anche sport, escursioni nella natura e visite guidate.

Il primo festival di stampo europeo a sud Italia si svolgerà ancora una volta nel parco del Barsento, luogo ideale per campeggiare con la possibilità anche di fare sport, escursioni e visitare la chiesetta rupestre “Santa Maria di Barsento” che sarà aperta eccezionalmente durante l’evento grazie alla collaborazione con il FAI – Delegazione dei Trulli e delle Grotte.

L’Oasi Naturale del Barsento, al centro della Puglia, sulla Murgia dei Trulli, tocca i territori dei Comuni di Noci, Alberobello, Putignano e Castellana Grotte, e si estende per più di 1100 ettari. Nel 1997 ha ricevuto il riconoscimento della Regione Puglia come Riserva Naturale Orientata visto il grande interesse ambientale e culturale che rappresenta. Un fitto bosco, macchia mediterranea a perdita d’occhio abitata da animali selvatici schivi e per questo silenziosi, accanto a tanti uccelli che, loro sì, fanno sentire la loro presenza. Nell’oasi è possibile fare trakking, passeggiate, percorsi in bicicletta.

COOPERA VILLAGE offrirà l’occasione di vivere il luogo, con rispetto e comunque in modo immersivo, grazie al camping, alle escursioni e alle visite guidate. Di scoprire natura e arte rupestre.

GLI EVENTI DA NON PERDERE NELL’OASI DEL BARSENTO

YOGA ALL’ALBA - Un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura che desiderano ammirare il Barsento con sfumature inedite è all’alba, con la MEDITAZIONE SONORA E YOGA DEI MERIDIANI a cura di Keyou. Tutti i giorni, alle 5.00 di mattina, un momento puro di “ecologia” della mente che prova a riavvicinare le persone alla naturalezza e alla semplicità della vita. Un appuntamento aperto a tutti, dai più piccoli ai più grandi.

ESCURSIONI NELL’OASI NATURALE – Sabato 15 luglio alle ore 13.00 Erramondi e La Scuola Open Source propongono “Mappiamo Barsento”, una passeggiata naturalistica con mappatura lungo uno dei tanti itinerari all’interno dell’oasi naturale.

Il giorno dopo, domenica 16 luglio, sempre Erramondi alle ore 7.00 condurrà i visitatori in una passeggiata nella natura con colazione contadina.

VISITE ALLA CHIESA RUPESTRE DI SANTA MARIA DI BARSENTO – La chiesa rupestre di Santa Maria di Barsento si trova proprio al centro del villaggio e le guide del FAI consentiranno di accedervi, ammirando la sua arte, come l’altare centrale in stile barocco, e scoprendo aneddoti e leggende legate a questo luogo di preghiera immerso nei boschi.

La chiesa, dalla tipica architettura trullana del posto, è dedicata all’Assunta e si trova in posizione dominante su un’ampia vallata da cui è visibile il Canale di Pirro.

LABORATORI E WORKSHOP – La Scuola Open Source, ecosistema solidale di ricerca e immaginazione sociale, cultura e tecnologia sarà a COOPERA VILLAGE con ben quattro laboratori: Autocostruzione di una postazione di ricarica per dispositivi elettronici attraverso il recupero di una bicicletta; Impressioni luminose con sostante naturali fotosensibili, per sperimentare stampe a contatto ecosostenibili; Workshop di autocostruzione di una kalimba elettrica con materiali di recupero; Natura parametrica, laboratorio per esplorare le potenzialità di Arduino, e per provare a comunicare con la vita selvatica.

CORSI DI ARTE E CUCINA – Nel ricco programma di COOPERA VILLAGE dal 13 al 16 luglio anche laboratori di Incisione a cura di Marisa Liuzzi, di Ceramica con Margherita L’abbate, di Pittura a cura di Cave Contemporary e persino un richiestissimo laboratorio per imparare a realizzare la pasta fresca.

Inoltre, gli ospiti di Barsento potranno passeggiare fra le postazioni del Cool Market, mercatino vintage e dell’artigianato, partecipare ai laboratori di aquiloni e riciclo creativo (Ass. Via col Vento) e assistere a sessioni di Live Panting (a cura di SPIT) o ammirare le installazioni curate da Like a Little Disaster.

GLI EVENTI DI COOPERA VILLAGE 2023

LE STAND UP COMEDY

A far ridere gli ospiti di COOPERA VILLAGE sarà FRANCESCO POSA con “Francioposa show” (giovedì 13 luglio, ore 20.00) e LAURA FORMENTI che presenta “Tranquilli, poi vi spiego” (venerdì 14 luglio, ore 20.00). Mentre si parlerà e si rifletterà, sempre con uno stile fresco e leggero, grazie alle voci di LERCIO in una rubrica umoristica dal sapore agrodolce (sabato 15 luglio, ore 19.30) e di BEBO GIUDETTI (Lo Stato Sociale) che presenta “Italiani brava gente” (domenica 16 luglio, ore 20.00).

TALK E READING

Per il primo Festival di stampo europeo del sud Italia anche talk su temi di ampio interesse sabato 15 e domenica 16, dalle ore 17.30 in poi.

Sabato 15 luglio si parlerà di “Donne e lavoro: dove siamo e dove vogliamo andare”, con Carlotta Freni (Equaly), Alessia Carlotta Fiandaca (MI AMI Festival), Gramigna Orto Delle Donne. A seguire, sempre sabato 15, al centro del dibattito sarà il “Design del turismo” con il team di Caffè Design e di Vita Lenta.

Nello spazio Talk domenica 16 luglio, infine, dibattito attorno al tema “L’arte culinaria in Italia: tra tradizione e innovazione” con numerosi ospiti fra cui una rappresentante della tradizione locale e Vegnarok, youtuber che ha dimostrato come vegan può essere anche “food porn”.

I CONCERTI

Il parterre di artisti musicali pronti ad animare le serate di COOPERA VILLAGE sul main stage è già al completo e, accanto a nomi emergenti del panorama musicale che apriranno e chiuderanno i concerti, vedrà protagonisti:

MARIA ANTONIETTA (13 luglio, dalle ore 21.00 - Main Stage presso Barsento Paradise),

(13 luglio, dalle ore 21.00 - Main Stage presso Barsento Paradise), OFFICINA DELLA CAMOMILLA (14 luglio, dalle ore 21.00 – Main Stage presso Barsento Paradise),

(14 luglio, dalle ore 21.00 – Main Stage presso Barsento Paradise), GINEVRA (15 luglio, dalle ore 20.30 – Main Stage presso Barsento Paradise),

(15 luglio, dalle ore 20.30 – Main Stage presso Barsento Paradise), POPA (16 luglio, ore 21.00 – Main Stage presso Barsento Paradise)

(16 luglio, ore 21.00 – Main Stage presso Barsento Paradise) PINO D’ANGIO’ & TOMMYBOY (16 luglio, dalle ore 20.45 – Main Stage presso Barsento Paradise).

Un Festival da cantare, da ridere, da vivere. Per tutti.

COOPERA VILLAGE vi aspetta il 13, 14, 15 e 16 luglio.

