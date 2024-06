Coopera Village Mini - live Bruno Belissimo

Sabato 6 luglio torna il Coopera Village con la sua quinta edizione, una nuova location e una lineup tutta da scoprire!

Questa edizione sarà diversa dalle altre: sarà un’edizione “mini” dove la musica torna al centro per cominciare a costruire una nuova dimensione!

Non vediamo l’ora di abitare con voi lo spazio di Bosco selvatico in questa edizione a più appuntamenti!

Come primo live, siamo felicissimi di ospitare e lasciarci trasportare da Bruno Belissimo, il 6 luglio presso il bosco selvatico di Masseria Lombardi di Putignano!



“Fammi vedere, fammi sognare, fammi volare, lasciami andare”



sabato 6 luglio

Strada Comunale Lombardi, 26 - Putignano

Tickets qui : https://linktr.ee/coopera.village !

Cancelli aperti dalle ore 18:00



#coopera #cooperavillage #oo #boscoselvatico #livemusic