La Coppa Davis arriva in Puglia, dove e quando ammirarla: le tappe baresi del Trophy Tour

In occasione dell’arrivo della Coppa Davis in Puglia, si è tenuta stamattina a Palazzo di Città la presentazione delle tappe pugliesi del Trophy Tour, il tour della Coppa Davis che sta attraversando l’Italia per permettere a tutti gli appassionati di toccare con mano il prestigioso trofeo.

La Coppa, che l’Italia ha conquistato lo scorso novembre a Malaga dopo 47 anni di attesa, sarà in esposizione nella sala Massari del Comune di Bari fino a mercoledì 14 febbraio. Il pubblico potrà ammirarla lunedì 12, dalle ore 13 alle 20, e martedì e mercoledì dalle 8 alle 20. Il 15 e il 16 sarà poi esposta al Circolo Tennis Bari (via Martinez 4). Il tour pugliese proseguirà poi a Taranto dal pomeriggio del 17 fino al 19 febbraio presso Palazzo di Città (vicolo Municipio, 6).