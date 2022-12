Coppia aperta quasi spalancata in acena all'Abeliano

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame

Interpreti: Pino Matera (marito) e Maria Passaro (Apollonia) - Regia: Ernesto Marletta



Artemisia Teatro mette in scena la classica commedia all’italiana, che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, eredi di una battaglia femminista del ‘68. Libero adattamento dell’affermata opera teatrale di Dario Fo, vi si mostra l’evoluzione/involuzione del matrimonio borghese alla luce delle trasformazioni dei nuclei familiari in quegli anni. In scena c’è Apollonia, la protagonista femminile, l’eroina perfetta di tutte le donne tradite, e racconta con ironia la sopravvivenza tra le mura domestiche. Il palcoscenico è il luogo di schermaglie amorose e di gelosie fra i protagonisti. L’andamento del testo trasforma il dramma in comicità e porta alla luce la nostra contemporaneità, la precarietà delle relazioni e la facilità con cui i rapporti si autocensurano. Ironia, scambi di battute ed equivoci rendono la pièce sempre frizzante e coinvolgente; in scena una commedia brillante che, con ironia, lascia il posto a riflessioni sulla vita di coppia.