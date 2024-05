Mercoledi 22 maggio alle 20:30 presso AncheCinema a Bari, per la Rassegna teatrale “Primavera a Teatro” organizzata da Puglia Cultura e Territorio Impresa Sociale, la commedia “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame messa in scena da Artemisia Teatro.



TRAMA

La classica commedia all’italiana, che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli degli anni ’80, eredi di una battaglia femminista sessantottina.

Libero adattamento dell’affermata opera teatrale di Dario Fo, mostra l’evoluzione e l’involuzione di un matrimonio borghese alla luce delle trasformazioni dei nuclei familiari che caratterizzava quegli anni.

In scena due personaggi, coppia ormai consolidata, in cui Apollonia, la protagonista femminile, incarna l’eroina perfetta di tutte le donne tradite, e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche.

Il palcoscenico è il luogo di schermaglie amorose e di gelosie fra i protagonisti.





L'ingresso allo spettacolo ha un costo di € 10,00 (comprese commissioni della piattaforma ticket) e il ricavato dalla vendita dei biglietti sara? interamente devoluto in beneficenza.



Biglietti QUI

https://oooh.events/evento/coppia-aperta-quasi-spalancata-biglietti/



INGRESSO GRATUITO per persone con disabilità e un solo accompagnatore.





I BIGLIETTI SONO IN VENDITA ESCLUSIVAMENTE ONLINE e in loco non sara? assolutamente possibile acquistarli. Si accede allo spettacolo esibendo il biglietto (cartaceo o digitale) all'entrata.



?? Per info, chiamare o contattare tramite whatsapp il numero 3881409423