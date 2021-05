Sabato 10 luglio 2021 alle ore 20.45 Palazzo Pesce si veste dei colori carioca insieme a “Coração Vagabundo” con la voce di Francesca Leone e la chitarra di Guido Di Leone.



Un concerto in Puglia per presentare il nuovo lavoro discografico, targato Abeat Records e di recente uscita, dell’affiatato duo jazzista pugliese. Canzoni brasiliane e non, canzoni note e meno note, ma tutte con lo stesso comune denominatore: la bossa nova. E la particolarissima e irripetibile “saudade” brasiliana, quella miscela di languore e malinconia presto entrata a far parte della cultura musicale di tutto il mondo e che ha animato, a partire dagli anni ’60, la creatività di musicisti di jazz e poeti del calibro di Tom Jobim, Joao Gilberto, Vinicius de Moraes e Baden Powell.



Un programma ricercato affidato alla sensibilità interpretativa di Francesca Leone, cantante jazz barese sensibile alle sonorità dei “crooner” bianchi e dei grandi interpreti della bossa nova, una carriera sui palcoscenici di importanti festival e rassegne jazz in Italia e all’estero e una ricca discografia fatta di numerose collaborazioni con artisti internazionali, e di Guido Di Leone, chitarrista e prolifico compositore barese, con più di 90 incisioni in diverse formazioni al proprio attivo e docente alla scuola “Pentagramma”, di cui è fondatore e direttore dal 1985.



Una serata in bilico tra ritmo e poesia per ascoltare le canzoni senza confini in puro stile bossa nova.

