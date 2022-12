A Corato il concerto di Eugenio Bennato in piazza Cesare Battisti

Quella in programma il prossimo 12 dicembre sarà una Jò a Jò (tradizionale falò di Santa Lucia) molto particolare. Sarà la 50esima, come 50 sono gli anni di attività della Pro loco Quadratum. Un compleanno speciale che verrà festeggiato con il concerto in piazza di Eugenio Bennato.



Eugenio Bennato – voce, chitarra classica, chitarra battente, mandola

Vincenzo Lambiase – chitarra classica, chitarra elettrica

Sonia Totaro – danza, voce

Francesca Del Duca – batteria, percussioni, voce

Stefano Simonetta – basso, chitarra acustica, voce



Eugenio Bennato fonda negli anni Settanta la Nuova Compagnia di Canto Popolare, e nel 1976 Musica Nova. Negli anni Novanta dà avvio, con Taranta Power, ad un movimento che impone la musica etnica italiana nella rete internazionale della World Music. Le pubblicazioni discografiche più significative sono Brigante se more (1980), Taranta Power (1998), Che il Mediterraneo sia (2002), Sponda sud (2007), Grande Sud (2008), Questione meridionale (2011), Canzoni di Contrabbando (antologia 2016), Da che Sud è Sud (2017). Il 2018 lo vede suonare nelle grandi capitali del mondo arabo africano: Tunisi, Rabat, Il Cairo, Algeri, Tangeri, Orano. Partecipa al festival 7Sois7Luas in Portogallo, ed è invitato dal Parlamento Europeo di Bruxelles a suonare in occasione della giornata dedicata ai diritti umani. Il 1° dicembre 2018 festeggia i vent’anni di Taranta Power con un grande festival in piazza del Plebiscito, Napoli. Nel 2020 esce “Qualcuno sulla terra – canzoni inedite sulla creazione” con l’ensemble vocale de “Le Voci del Sud”, e il singolo “W chi non conta niente”, anticipazione del nuovo album, previsto per l’autunno del 2021. Ad agosto 2020 è il direttore artistico di “Musica Identità Rivoluzione”, festival della musica etnica e d’autore, evento principale dell’estate napoletana.



Appuntamento in Piazza Cesare Battisti a Corato