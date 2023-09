A Corato il Laboratorio di pratiche sul movimento

Dal 21 settembre al 24 settembre 2023, nel Chiostro Comunale del Palazzo di Città, in Piazza Marconi, 12 a Corato, il festival di sperimentazioni culturali, arte pubblica e arti performative “Verso Sud” organizza un Laboratorio di pratiche sul movimento a cura di Solitudo - Visioni per una comunità creativa itinerante.

Il laboratorio si terrà in tutti e quattro i giorni dalle 15.30 alle 19.30 e terminerà con una condivisione pubblica il 24 settembre alle 19.30.

Solitudo è un progetto di comunità itinerante che si è sviluppato a partire dall’esperienza laboratoriale e dalla condivisione di pratiche sul movimento. Un oggetto accompagna da sempre il lavoro: l'asse di legno.

L’asse, strumento di mediazione tra il corpo e lo spazio, realizza immagini e visioni per un tempo creativo e performativo. Il workshop termina con una restituzione aperta a tutti, e al termine il pubblico potrà essere invitato a partecipare ad un’azione che diventa collettiva, in un processo maieutico, che fluisce con naturalezza dai performers ai fruitori.

Informazioni per telefono al numero 3884643132.

Biglietti e prenotazioni: versosud.org o botteghino

Qui su facebook: https://www.facebook.com/ VersoSudEcosistemaCulturale

“Verso Sud” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2023 ha per titolo e per tema “Rifioriture” e quest’anno articolerà il suo programma tra Corato, Andria e Bitonto. Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuovi orizzonti relazionali e sociali attraverso la contaminazione discipline e linguaggi artistici differenti (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti educativi multidisciplinari. “Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

L'associazione di promozione sociale Lavorare Stanca è attiva in Puglia dal 2015 e partecipa al FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è sostenuto anche da Regione Puglia, Comune di Corato, Comune di Bitonto e Comune di Andria. Gli artisti Curano il laboratorio Doriana Crema, formatrice in pratiche di consapevolezza corporea, coreografa e counselor, Raffaella Tomellini, attrice e regista, e Fabio Castello, artista, formatore ed esperto di pratiche meditative e counseling Gestalt-Bodywork. Il progetto Solitudo è sostenuto da Associazione Didee arti|La Piattaforma. La Città Nuova, Federgat- Festival I Teatri del Sacro, Centro Nazionale della Danza Virgilio Sieni, Lavanderia a Vapore -Fondazione Piemonte dal Vivo Corato 18 settembre 2023