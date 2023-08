A Corato la V edizione dell'Apulia Web Fest, festival internazionale del cinema indipendente

Prende il via venerdì 1 settembre la quinta edizione dell’Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, il festival internazionale in Puglia dedicato al cinema digitale indipendente in programma a Corato dall’1 al 3 settembre 2023.

Inserito all’interno del cartellone di eventi di “Sei la mia città”, Apulia Web Fest è organizzato da Arcadia Kinema, con il patrocinio del Comune di Corato, in collaborazione con Morpheus Ego, Curiosity Studio di Francesco Pinto, Buoncampo, Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi”, Pro Loco “Quadratum”.

Dall’1 al 3 settembre 2023, la città di Corato si prepara ad accogliere arte e cinema in un clima di condivisione con l’Apulia Web Fest, il festival che pone l’accento non solo sul cinema audiovisivo indipendente ma anche sulle incantevoli meraviglie di Puglia in una operazione di promozione del territorio.

La cerimonia di inaugurazione il 1° settembre alla presenza del direttore artistico Michele Pinto, del sindaco del Comune di Corato Corrado De Benedittis, e Beniamino Marcone, vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato.

L’inaugurazione sarà armonizzata dal coinvolgente evento ritmico di “Drum Circle” a cura di Tamborey di Vincenzo Cantatore. Un cerchio di percussioni e di condivisione del ritmo, all’insegna dell’essere in armonia con se stessi e con gli altri, che porta alla formazione di una nuova voce, una voce collettiva. Un progetto il cui scopo è formare una coscienza di gruppo divertendosi, basato su una metodologia accreditata e riconosciuta dal MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per il suo alto valore educativo e pedagogico.

Le attività della prima giornata di Apulia Web Fest proseguiranno con le proiezioni riservate alla Giuria Giovani, presso il Cinema Alfieri: la giuria composta dagli studenti del Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” valuterà le opere in gara nella sezione decretando il vincitore dello Young Jury Award.

Nel pomeriggio, sarà il Chiostro di Palazzo Gioia ad ospitare le proiezioni e i dibattiti con gli artisti di mediometraggi, documentari, webseries e pilots.

Sono 168 le opere filmiche multimediali iscritte al concorso, provenienti da 29 nazioni diverse, da ognuno dei cinque continenti, tra cui Libano, Kazakhstan, Giappone e Uruguay.

40 i premi in palio per le 151 opere ammesse alla Selezione Ufficiale nelle sezioni webseries (57), cortometraggi (22), lungometraggi (9), corti scolastici (4), documentari (6), pilots (3), video 360° (3), podcast narrativi, di attualità e audio pilots (47).

Una mission, quella dell’Apulia Web Fest, che tende a promuovere e valorizzare la produzione audiovisiva, cinematografica e per i media digitali indipendenti a livello internazionale (Audiovisuals); il principio della condivisione, intesa come incontro, conoscenza, confronto e reciproca contaminazione fra diversi pensieri artistici e differenti culture, con la nascita di nuove sinergie (Peace); e il territorio e l’eccellenza della tradizione gastronomica pugliese, ricchezza della cultura culinaria del bacino del Mediterraneo (Food).

Il festival è l’unico a rappresentare l’Italia nel circuito mondiale della “Webseries World Cup”, la Coppa del mondo delle webserie, l’ambizioso settore della promozione e valorizzazione dell’eccellenza audiovisiva indipendente internazionale.

DETTAGLI

Apulia Web Fest presenta una tre giorni, dall’1 al 3 settembre, ricca di proiezioni e dibattiti con artisti e importanti ospiti internazionali come Joël Bassaget, direttore della Webseries World Cup, e Andrea Malpighi, Direttore Artistico del Caorle Film Festival, che si alterneranno in un Panel Internazionale sulla cinematografia indipendente.

In programma anche una Masterclass con il Direttore della Fotografia Dario Di Mella docente in diversi istituti di formazione, con all’attivo più di 200 opere filmiche, riscuotendo numerosi riconoscimenti.

Non mancheranno degustazioni delle prelibatezze e dei sapori autentici della tradizione culinaria coratina, in collaborazione con le aziende del territorio, che culmineranno in un corso di degustazione di vini con il sommelier Mario Sinisi.

Si rinnova, anche quest’anno, la partnership con la Maison Nichi Falco che, nel corso della serata di sabato 2 settembre, omaggerà il mito di 007 e delle sue Bondgirls con una affascinante sfilata di moda.

La città di Corato si farà poi conoscere, scoprire ed esplorare, ammaliando gli artisti provenienti da Italia, Europa e oltre oceano con le sue peculiarità e ricchezze patrimoniali, artistiche e culturali, grazie alla passeggiata nel centro storico a cura di Pro Loco “Quadratum” e guidata da Giulia Saragaglia.

Tutte le opere in gara saranno valutate da una giuria tecnica composta da Giusy Mandalà, docente ed esperta in cinema e media digitali; l’attrice, produttrice e regista americana Caris Vujcec e il Direttore della Fotografia Dario Di Mella.

Inoltre, Apulia Web Fest si avvale, come ogni anno, della Giuria Giovani, formata dagli studenti del Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” di Corato, che conferirà il premio Young Jury Award. Novità di quest’anno anche una Giuria Cittadina, istituita in collaborazione con Buoncampo, che conferirà il Citizen Award: le associazioni aderenti avranno la possibilità di visionare e valutare alcune delle opere selezionate, incontrare gli autori e premiare il lavoro più meritevole.

La manifestazione si concluderà con la Cerimonia di premiazione di domenica 3 settembre, nella splendida cornice del Chiostro di Palazzo Gioia.

Link anteprima opere in concorso: https://youtu.be/niy-vBuw1jo

***

IL PROGRAMMA

Venerdì 1 settembre

Ore 9.00

Cerimonia di inaugurazione

Esibizione “Drum Circle” a cura di Tamborey

Chiostro Palazzo di Città – Comune di Corato

Ore 10.00 – 12.00

Proiezioni Young Jury Award

a cura di Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi”

Cinema Alfieri – Largo Aregano

Ore 17.30 – 20.30

Proiezione Mediometraggi e Documentari

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Ore 20.30 - 21.30

Buffet di benvenuto

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Ore 21.30 – 23.00

Proiezione Webseries e Pilots

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Sabato 2 settembre

Ore 10.00 - 12.00

Proiezioni Citizen Jury Award

a cura di Buoncampo

Cinema Alfieri – Largo Aregano

Ore 15.00 – 18:00

Masterclass Direzione della Fotografia

a cura di Dario Di Mella

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Ore 18.00 – 19:30

Proiezione Documentari e Mediometraggi

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Ore 20.30 – 21.30

Sfilata di Moda dedicata a 007

a cura di Maison Nichi Falco

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Ore 21.30 – 23.00

Aperitivo serale

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Domenica 3 settembre

Ore 9.30 – 11.30

Passeggiata nel centro storico

a cura di Pro Loco “Quadratum”

Ore 11.30 - 13.00

Corso intensivo di degustazione vini

a cura del Sommelier Mario Sinisi

Ore 15.30 - 17.30

Panel Internazionale

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Ore 17.30 - 20.30

Proiezioni

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito

Ore 20.30

Blue Carpet

Cerimonia di Premiazione

Chiostro Palazzo Gioia – Largo Plebiscito