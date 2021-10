Festival Pianistico 'Fausto Zadra', a Corato riflettori sul giovane talento del pianoforte Rebecca Ventrella

Nuovo focus sui giovani talenti pugliesi del Festival Pianistico «Fausto Zadra» diretto da Filippo Balducci, che sabato 23 ottobre (ore 21), nell’Auditorium Federico II di Corato, accende i riflettori sulla pianista barese Rebecca Ventrella risultata miglior partecipante al corso di perfezionamento organizzato all’interno della manifestazione. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Franz Schubert (Sonata in mi bemolle maggiore D 568), Franz Joseph Haydn (Sonata in do maggiore Hob XVI/50) e Sergej Prokofiev (Sonata in do minore n. 4 op. 29)

Il Festival Pianistico «Fausto Zadra» è organizzato dall’omonima associazione musicale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, dei Comuni coinvolti (Corato e Cellamare) e della Fondazione «Vincenzo Casillo».

A tutti gli appuntamenti si accede con green pass. Info e prenotazioni al 392.8653080, su Eventbrite o sulla pagina Facebook Festival pianistico Città di Corato.