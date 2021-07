Al castello Angioino di Mola di Bari il concerto dei Corda mundi "Diversi i Canti,unico il cielo"

Appuntamento al Castello Angioino di Mola di Bari per il primo degli appuntamenti musicali del festival Kantun Winka.

La rassegna musicale "Suoni dal Mondo" si apre con il concerto "Diversi i Canti,unico il cielo" dei CordaMundi, un ensemble che nasce in Puglia nel 2018.

L’interesse del gruppo è sempre stato centrato sulla musica tradizionale proveniente da diverse parti del mondo.

Il nome Cor-da-mundi, il cuore del mondo, nasce proprio dal sentire di non appartenere ad un solo paesaggio e orizzonte.

Nella loro ricerca sonora e artistica, la musica tradizionale è usata come molteplicità di visioni e rimescolamenti sonori che si stagliano chiari nella loro specificità.

Biglietto di ingresso Euro 10.00



Abbonamento, non nominativo, a tutti i concerti della rassegna Suoni dal Mondo a 50.00€Per maggiori informazioni contattare il numero +39 347 156 5119.

