Con “Equal to Men” di Equilibrio Dinamico prosegue la rassegna “A Maglie Larghe” al Lab Urbano Rigenera

La rassegna di performing art “A Maglie Larghe”, organizzata da Factor Hill sotto la direzione artistica di Alessandra Gaeta, propone il suo terzo appuntamento domenica 26 settembre presso il Laboratorio Urbano Rigenera di Palo del Colle. Lo spettacolo in cartellone è “Equal to Men”, produzione di Equilibrio Dinamico, cha andrà in scena alle ore 21:00, con apertura porte alle 20.30. Una coreografia di Roberta Ferrara con Tonia Laterza, premiata al SoloTanz Festival 2018 come Miglior Coreografia & Danzatrice. Della Ferrara anche il disegno luci della performance, mentre i costumi sono firmati da Franco Colamorea.

Al centro della ricerca artistica la figura delle Amazzoni. Il mito eterno delle donne guerriere in groppa ad un focoso cavallo, l’arco nel pugno, le gambe muscolose nella burrasca, lo sguardo truce sui volti delicati. Belle, giovani, determinate, pronte a difendere la propria indipendenza a colpi di spada o tiri di freccia. L’archetipo dell’Amazzone, guerriera per nulla inferiore all’uomo, intende anche tracciare una riflessione sulla società contemporanea e il ruolo della donna; Omero le definì “uguali agli uomini” e questo, nella società greca patriarcale, era un segno di rispetto.

Equilibrio Dinamico nasce nel 2011 in una piccola frazione della Città di Fasano, Pezze di Greco, come proposta di studio e confronto di linguaggi artistici. La forza di questo inizio trova spazio nel volere del direttore artistico Roberta Ferrara che con credo e dedizione ha investito sul proprio territorio, la Puglia, regione del sud Italia, creando un network di artisti guest capaci di donare strumenti utili e necessari per giovani in fase di studio e crescita. La mission di Equilibrio Dinamico si esprime nella volontà di creare una compagnia di repertorio versatile, eclettico e trasversale con prime italiane a firma di coreografi e direttori di caratura nazionale e internazionale.

In breve tempo inizia ad attivarsi un network di interscambi tra Europa e Asia con il sostegno del circuito regionale di promozione Teatro Pubblico Pugliese e degli Istituti Italiani di Cultura di Colonia, Messico, New York, Atene, San Paolo, San Francisco, Zagabria, Ankara. Al lavoro di produzione e networking, Equilibrio Dinamico promuove parallelamente progetti di Formazione. Dal 2014 a tutt’oggi il repertorio di Equilibrio Dinamico è programmato all’interno di teatri e Festival internazionali in Italia, America, Messico, Singapore, Belgio, Germania, Grecia, Albania, Kosovo, India, Giappone, Spagna, Brasile, Turchia, Croazia e Bulgaria con ottimo successo di critica e pubblico.

Al termine dello spettacolo del 26 settembre ci sarà un focus sul progetto Equilibrio Dinamico ed il consueto talk, previsto per ogni spettacolo in rassegna, con le artiste, moderato da Alessandra Gaeta.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, l'ingresso è consentito, con ticket di 8 €, su prenotazione tramite il form https://form.jotform.com/212497410753052 e muniti di GREEN PASS. Maggiori info via mail a factorhill.fh@gmail.com

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELL RASSEGNA

“A Maglie Larghe”

Laboratorio Urbano Rigenera (Palo del Colle)

· Dal 15 al 17 ottobre –Workshop di creazione coreografica tenuto da Niccolò Abbatista e spettacolo “O” della compagnia Lost Movement diretta dal pugliese Nicolò Abbattista e Christian Consalvo(abruzzese). A seguire TALK a cura di Alessandra Savino.

· 23 e 24 ottobre – Laboratorio riservato a dieci spettatori della rassegna e tenuto dalla compagnia Sonenalè e performance collettiva Lo Spazio delle Relazioni a cura della compagnia Sonenalè assieme ai dieci spettatori selezionati. A seguire TALK a cura di Alessandra Gaeta, intervengono i Sonenalè con i partecipanti alla performance

· 8 al 13 novembre, residenza artistica under 30

· 13 novembre workshop a cura di Asteria Space sulla promozione artistica per danzatori

