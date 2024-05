Dab 2024, sei coreografie di Equilibrio Dinamico & Verve

DAB DANZA A BARI la rassegna di danza contemporanea del Comune di Bari-Assessorato alla Cultura in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese si svolge quest’anno dal 18 aprile al 22 novembre (edizione SPRING dal 18 aprile al 23 maggio per riprendere nella versione FALL dal 5 al 22 novembre) appuntamenti che saranno ospitati al teatro Kismet. Accessibilità, degli spettacoli, audioguide poetiche per ciechi e ipovedenti, sinergia nel settore, Contest e Premio danza al Piccinni, questi i punti di forza e alcune tra le novità di questa edizione.

Sono quattro gli appuntamenti tra aprile e maggio, mentre il 23 aprile si terrà il contest del Premio Danza al Piccinni - II Edizione, il progetto di promozione dedicato alle scuole di danza ideato dall’Assessorato alla Cultura e dal Teatro Pubblico Pugliese, a cura di AltraDanza/Domenico Iannone.

Il pubblico potrà assistere alle esibizioni delle performance delle scuole di danza dell’area metropolitana di Bari che si stanno candidando in questi giorni a partecipare tramite una call “aperta” (senza limitazioni numeriche). Nella serata del 23, alla presenza del pubblico, una competente commissione artistica valuterà e selezionerà i vincitori che danzeranno sul palcoscenico del Piccinni il 2 novembre prossimo.

A novembre la rassegna prevede quattro giornate, martedì 5/ mercoledì 6 /mercoledì 20/ venerdì 22 e proporrà, arricchendola, la collaborazione con Big-Bari International Gender Festival con i servizi speciali per l’accessibilità in audio-guida poetica per ciechi e installazioni performative. Aprono e chiudono questa finestra di programmazione autunnale, due coreografi di generazioni diverse ma dal carattere ugualmente innovatore e dal linguaggio personalissimo: il 5 novembre, in esclusiva regionale, andrà in scena l’ultima affascinante creazione di Jacopo Jenna, Danse Macabre!, con la quale il coreografo toscano si è aggiudicato la sesta edizione di CollaborAction XL, importantissimo sostegno del Network Anticorpi XL (di cui il TPP è partner fondatore dal 2007) per la creazione e la promozione di nuovi lavori coreografici della scena indipendente; mentre venerdì 22 DAB 24 si chiuderà con il ritorno a Bari, sempre in esclusiva regionale, dell’acclamato e potentissimo Enzo Cosimi, uno degli artisti che, fin dai primi anni ’80, si è imposto sulla scena nazionale ed internazionale con un linguaggio personale ed innovativo, attraversando sempre tematiche sociali forti.

DAB comincerà giovedì 18 aprile con l’ultimo dei dieci lavori del progetto ideato da Marinella Guatterini RIC.CI, Reconstruction Italian Contemporary Choreography anni ’80 e ’90 (rete della quale il Tpp fa parte sin dalla fondazione nel 2011) che mette in moto la memoria della danza di quegli anni.

Si tratta del riallestimento di Fragili film, una coreografia anni ’80 della napoletana Marianna Troise, primo lavoro di danza contemporanea italiana in cui compare la danza aerea, a Bari proposto insieme a Solo agli specchi. Con le musiche originali di Daniele Sepe e l’interpretazione Maria Avolio, Mariapia Capasso, Sara Foglia, Ludovica Zoina. La serata vede la coproduzione del Campania Teatro Festival con Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee / Ravenna Festival / Torinodanza festival | Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, in collaborazione con: Amat – Associazione Marchigiana Attività Teatrali / Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura / Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con Fondazione Milano – Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi.

Il giorno dopo, venerdì 19 aprile , il Balletto Teatro di Torino interpreterà Faun*, ideazione e coreografia del barlettano Mauro de Candia https://www.youtube.com/watch?v=6F3Qp7xL9QQ che vanta un passato molto prestigioso ricco anche di direzioni di corpi di ballo in Germania. Ispirato ad un superclassico della danza romantica, L'après midi d'un faune, nato come un solo (danzato da grandi etoiles da Nijinsky a Nurejev), qui in una partitura contemporanea per quattro danzatori Nadja Guesewell, Luca Tomasoni, Noa Van Tichel, Luis Agorreta.

Col sostegno alla produzione Città di Barletta, in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto residenze coreografiche Lavanderia a Vapore & Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

Il 22 maggio il programma ospita il lavoro in esclusiva nazionale nati dal gemellaggio ormai al terzo anno tra Equilibrio Dinamico Ensemble & la compagine inglese Verve. Una serie di sei coreografie sotto la guida di Roberta Ferrara per Equilibrio Dinamico e Matteo Marfoglia per Verve. Una programmazione con firme internazionali che vede in scena 34 danzatori di diverse nazionalità, in creazioni di coreografi in voga nel panorama internazionale della danza contemporanea. I titoli dei lavori: PEOPLE USED TO DIE; FORGET-ME-NOT; A FIELD OF BEAUTY; FUNKeY; LUMINA PRIMA O SUL FAR DELLA SERA; HI, LOVE, BYE, coreografie rispettivamente di: il potente collettivo di coreografi e artisti visivi (La)Horde https://www.collectiflahorde.com/presse.php, e poi Joy Alpuerto Ritter, Matteo Marfoglia (direttore di Verve), Gianni Notarnicola, pugliese nato a Monopoli, unico danzatore italiano per la Batsheva Dance Company di Tel Aviv, Lucrezia Maimone fondatrice, direttrice e performer della compagnia under 35 Oltrenotte, Miguel Altunaga Verdecia.

Il giorno dopo, 23 maggio , unica tappa in Puglia per la produzione di Nina ETS, concept del coreografo pugliese Davide Valrosso: Sulla nostra pelle|cinque gesti per il futuro, accompagnato da musiche dal vivo ispirate alle composizioni di Pietro Mascagni. Serata che vedrà subito dopo una proiezione di un video sulla genesi dello spettacolo e un talk su arte e disabilità con lo stesso Valrosso, Elisa Barucchieri e Giulio De Leo.

DAB riprenderà dunque a novembre e vedrà rinnovarsi la collaborazione con Big Festival. Il 5, in esclusiva regionale, vincitore di CollaborAction #6 di Anticorpi XL arriva Klm – Kinkaleri / JACOPO JENNA con: DANSE MACABRE!, concept, coreografia, video, regia JACOPO JENNA, danza e collaborazione Ramona Caia, Andrea Dionisi, Francesco Ferrari, Sara Sguotti. Una co-produzione Tanzhaus nrw Du?sseldorf.

Ecco il programma FALL:

6 novembre 2024- ESCLUSIVA REGIONALE

serata in collaborazione con BIG Festival

Accessibilità > audio-guida poetica per ciechi

TYCHE / MICHELE IFIGENIA COLTURI

Aiep Ariella Vidach

CITERONE

coreografia MICHELE IFIGENIA COLTURI

dramaturg Ciro Ciancio, Riccardo Vanetta

performers Enzina Cappelli, Andreyna De la Soledad

Anghiari Dance Hub/Aiep Ariella Vidach

CUMA

coreografia MICHELE IFIGENIA COLTURI

dramaturg Ciro Ciancio, Riccardo Vanetta

performer Federica D'Aversa

selezionato per la Vetrina della Giovane Danza d’Autore 2023 di Anticorpi XL

20 novembre 2024 - ESCLUSIVA REGIONALE

serata in collaborazione con BIG Festival

LibrArts / NADIA BEUGRÈ

PARTS

filmed performance - Installazione performativa

filming and editing Rubén Pioline

22 novembre 2024 - ESCLUSIVA REGIONALE

COMPAGNIA ENZO COSIMI

VENERE E ADONE

regia, coreografia, video ENZO COSIMI

drammaturgia Enzo Cosimi, Maria Paola Zedda

interpreti Alice Raffaelli, Federico Sagrati

Per informazioni:

Biglietteria del Teatro Piccinni

tel. 080.5772465 / 328.6917948

orario inizio spettacoli: ore 21.00

Prenotazioni telefoniche e via mail: tel. 389.2389142; prenotazionidab@gmail.com

INFO: www.teatropubblicopugliese.it