Corona e Haiducii in concerto a Sammichele di Bari

Appuntamento imperdibile e più unico che raro per i fan e appassionati di dance music in Puglia: le regine della dance music Corona e Haiducii si esibiranno a Sammichele di Bari. Le due famose e popolari artiste chiuderanno in bellezza la 56esima edizione della sagra della zampina, del bocconcino e del buon vino.



Domenica 2 ottobre intorno alle ore 23 in piazza Vittorio Veneto saliranno sul palco Corona, che ha spopolato negli anni '90 con le canzoni The Rhythm of the Night e Baby Baby facendo ballare intere generazioni di giovani e scalando le classifiche di tutto il mondo, e Haiducii, ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004 e vincitrice di numerosi dischi d’oro, diamante e platino con la hit evergreen Dragostea Din Tei. La famosa artista di Mne S Toboy Horosho (Nara Nara Na Na), I Need a Boyfriend, More 'n' More e Respira darà il via al suo tour autunnale, dopo un entusiasmante tour estivo in cui ha lanciato il medley romeno, comprendente alcuni successi dei suoi connazionali, che sta facendo impazzire le piazze più importanti e i locali più popolari d'Italia. Pertanto la nota e popolare cantante Paula Monica Mitrache indosserà un abito della nuova collezione del noto stilista Pietro Paradiso e costumi tradizionali romeni, che appartengono sia alla sua famiglia che ad alcune sue amiche della diaspora che ha ricevuto in donazione, per tramandare culture antiche.



L'evento è organizzato dal Comune di Sammichele di Bari con il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale), Città Metropolitana di Bari, Pugliapromozione, Anpit Bari, in partnership esecutiva con le Associazioni Sammichele Tutto l’Anno e Trullando ed in collaborazione con le Associazioni: Pubblica Assistenza Sammichele, Incant, AgriCultura, Amici delle Muse, Pro Loco “Dino Bianco”, L’Angoletto dei Pittori, La Piazza dei Collezionisti.