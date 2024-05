Ad Adelfia arriva la 17^ edizione della gara di corsa regionale “Correndo Tra I Vigneti”

La Asd Atletica Adelfia, con l'approvazione della FIDAL Puglia e con il patrocinio del Comune di Adelfia, ORGANIZZA per domenica 26 Maggio 2024 alle ore 9:30, la 17^ edizione della “Correndo Tra I Vigneti”, gara di corsa regionale su strada di 10km circa, valida anche come 5^ Tappa del Campionato Corripuglia.

La partecipazione è riservata:

ad atleti tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Junior, Promesse, Seniores M/F in regola con il tesseramento 2024 e le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica (regolare certificazione medica come previsto dal D.N. del 18-02-1982);

ad atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA. Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della Runcard EPS limitatamente alle persone da 20 anni (millesimo) in poi nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria. N.B. I runcard dovranno presentare agli organizzatori in originale il certificato medico di idoneità agonistica, in corso di validità, riportante la dicitura “Atletica Leggera”, la cui copia dovrà essere consegnata agli organizzatori;

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente secondo le procedure on-line della Fidal accedendo al sito web: www.corripuglia.com entro le ore 24.00 di giovedì 23 maggio 2024. Non sarà possibile effettuare alcuna variazione, cancellazione ed iscrizione il giorno della manifestazione.

La quota di iscrizione è di € 7,00 senza pacco gara e di € 10,00 con pacco gara per le società pugliesi, per i runcard mentre per le società di fuori regione è di € 9,00 (€ 7,00 + € 2,00 di chip se non acquistato nelle precedenti 4 prove del corripuglia) senza pacco gara e di € 12,00 (€ 10,00 + € 2,00 di chip se non acquistato nelle precedenti 4 prove del corripuglia) con pacco gara e comprende i seguenti servizi:

Cronometraggio, Assicurazione, Assistenza medica, Ristoro lungo il percorso, Pacco/Busta Ristoro post gara.

Il pagamento dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario, sul c/c intestato alla Asd Atletica Adelfia, codice IBAN IT22-R-05034-04000-000000042195, inviando la copia della ricevuta agli indirizzi email: pagamenti@corripuglia.com e ba553@fidal.it

Il raduno è fissato alle ore 07.00 in LARGO CELLINO NICASSIO (Alveo Torrentizio) - Adelfia

La partenza della gara è prevista alle ore 9,30 presso Via Generale Dalla Chiesa (adiacente luogo del raduno).