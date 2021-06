Lo spettacolo “La Corsa della Vita” in scena al Planetario di Bari

Ticket € 7,00 per adulti e bambini. Per i bambini al di sotto dei 4 anni l’ingresso è gratuito previa presentazione della tessera sanitaria

Sabato 19 Giugno alle ore 19:30 è in programma lo spettacolo “La Corsa della Vita”: "Dalle polveri interstellari alla nascita delle prime cellule, passando per l’estinzione dei dinosauri, scopriremo il legame indissolubile tra le stelle e le forme di vita sulla Terra.

Indagheremo il mistero delle fasi iniziali della vita e degli sconvolgimenti che decretarono le grandi estinzioni di massa del passato sino alla comparsa dell’uomo".

La durata dell’attività all’interno del planetario è di un’ora.

Al termine dello spettacolo ci sposteremo sul prato esterno per osservare la Luna al telescopio

Prenotazione obbligatoria attraverso mail a bariplanetario@gmail.com

