Santeramo città che legge, corsi gratuiti dedicati ai professionisti del settore librario

Santeramo vola sulle ali dei libri...tutti a bordo progetto candidato e finanziato dal bando Santeramo città che legge prevede attività formative per i professionisti che lavorano con i libri. Due corsi di formazione gratuiti sono in partenza nelle prossime settimane, i percorsi si svolgeranno sia negli spazi della Biblioteca Comunale "G. Colonna" di Santeramo in Colle sia online.

Il primo corso gratuito è dedicato agli operatori bibliotecari prevede trenta ore di formazione diviso in moduli che affronteranno i seguenti temi: la catalogazione e gli elementi di biblioteconomia, l'utilizzo di strumenti digitali a servizio delle biblioteche e la revisione del patrimonio librario.

Le lezioni si terranno a partire dal 22 febbraio secondo il seguente calendario diviso in moduli da dieci ore ciascuno: Elementi di biblioteconomia in programma il martedì sera e sabato mattina dal 22 febbraio, Revisione del patrimonio librario con didattica in presenza il sabato mattina, a partire dalla seconda metà di marzo e Utilizzo di strumenti digitali a servizio delle biblioteche con attività didattiche online e in presenza, il sabato mattina nel mese di aprile.

È possibile iscriversi compilando lo specifico form disponibile a questo link: https://forms.gle/ KyMZmXS3kwiZGAyb9.

Il secondo corso intitolato La lettura ad alta voce per l'inclusione punterà a raffinare le tecniche di lettura con e per i ragazzi di diversa età ed è rivolto professionisti del settore librario, docenti e curiosi della materia. Il corso è guidato da Mariantonia Capriglione: formatrice teatrale professionista per corsisti dai 5 ai 65 anni, normodotati e portatori di handicap, formatasi presso I.T.A.C.A. International Theatre Academy Of Adriatic tecniche e metodologie delle arti drammatiche, diplomatasi in Tecniche e metodologie delle arti, vincitrice di Voucher Formativo Alta Formazione Regione Puglia per il Corso di perfezionamento in tecniche e metodologie delle arti drammatiche, attrice professionista presso la compagnia teatrale Fatti d'arte e vincitrice di premi teatrali in rassegne e festival tra cui il Fringe Festival 2012 per lo spettacolo Manuale distruzione.

Le lezioni si terranno online giovedì 24 febbraio, 3 marzo, 10 marzo, 17 marzo, 24 marzo. Il corso gratuito sarà aperto ad un massimo di 25 iscritti tra docenti e operatori culturali, è possibile iscriversi attraverso il form disponibile a questo link: https://forms.gle/ gvXKNnfpkQG7ZpF59.

Santeramo vola sulle ali dei libri …tutti a bordo è un progetto che coinvolge diversi partner locali impegnati a supportare le attività in programma non solo nella biblioteca ma anche nelle piazze, nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra i vicoli e i palazzi della città, con escursioni, stazioni di book crossing, cacce al tesoro, presentazioni, concorsi aperti alle scuole e molto altro.

L’obiettivo è di promuovere la lettura e l’avvicinamento al bene librario in vista della redazione del Patto per la lettura con l’acquisto di 300 testi che entreranno a far parte del patrimonio librario della biblioteca. Si tratta di titoli dedicati alla letteratura per l’infanzia e opere scelte per piccoli lettori diversamente abili.

Per informazioni: 080 404 6507 - bibliotecasanteramo@gmail.com.

