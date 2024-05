"Dove i sogni prendono il largo", al via i corsi di vela estivi per bambini e ragazzi

Al via dal 9 maggio le iscrizioni per i corsi di vela estivi "Dove i sogni prendono il largo" per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni a cura del Circolo della Vela di Bari.

Ciascun corso avrà durata di una settimana e durerà dalle 9.00 alle 12.30. Si comincia il 3 giugno con il primo, a seguire gli altri con inizio il 10, 17 e 24 giugno. Si replica a luglio con altri cinque corsi con inizio il 1°, l’8, il 15, il 22 e il 29 luglio.

Per i ragazzi che sceglieranno di partecipare saranno giornate di puro divertimento in acqua, ma anche di grandi insegnamenti. Oltre alle tecniche di base dell'andar per mare a vela, infatti, i piccoli velisti impareranno i venti, i loro nomi e la direzione da cui soffiano, scopriranno le regole dei buoni marinai e approfondiranno l'impegno e la necessità della tutela dell'ambiente, del mare e delle coste. Per iscriversi basterà contattare la segreteria del Circolo della Vela e chiedere di Valeria chiamando lo 0805216234 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13; o andando sul sito internet www. circolodellavelabari.it dove è possibile scaricare il modulo di iscrizione; o inviando una mail a nautica@ circolodellavelabari.it